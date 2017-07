Microsoft, Sims 4’ü Xbox’a Getirmeye Hazırlanıyor

Herkes Xbox One X için oyun beklerken Sims 4 Xbox One için hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda E3 2017‘de tanıtılan ve şu an için dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü konsolu konumundaki Xbox One X için pek çok muazzam oyunun çıkacağını biliyoruz. Dolayısı ile Microsoft‘tan Xbox ile ilgili haber beklediğimizde konu One X olur diye umuyorduk ancak firma şimdilerde Xbox One için de dünyanın en çok satan oyun başlığı Sims’in dördüncüsünü çıkartmaya hazırlanıyor.

Sims 4‘ün Xbox One versiyonunu yapmaya hazırlanan Microsoft duyuruyu yanlışlıkla Microsoft Store‘da yayımladı. Buna göre 17 Kasım’da satışa sunulacak Sims 4 daha önce 2014’te PC için çıkmıştı. Öte yandan oyunun dağıtımcı firması EA ise çıkış tarihi hakkında bir açıklama yapmadı.

Oyunu hala konsola port etmekle uğraşan EA’nın geçmişte bu alandaki işlerine bakarsak Sims hayranlarını büyük bir hayal kırıklığı da bekliyor olabilir. Lakin Sims gibi görsel ve mekanik anlamda çok da karmaşık olmayan bir oyun için konsol portu çok sıkıntı olmaz diye tahmin ediyoruz. Öte yandan her iki taraftan da bir doğrulama gelmediği için oyunun kesin çıkışını da söyleyemeyiz. Öte yandan yeni konsol Xbox One X’in geriye dönük uyumluluğunu düşünürsek oyunu kısa zamanda One X için de bekleyebiliriz.