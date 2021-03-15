Microsoft, Sega ve Konami’yi satın almak istiyor

Microsoft, Japonya’daki azalan Xbox satışlarını canlandırmak için Konami ve Sega’yı satın almak istiyor. Söz konusu satın alma gerçekleşirse oyun sektöründe büyük ses getirecek.

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Microsoft’un Sega’yı satın alma planları çok uzunca bir süredir konuşuluyordu. Uzun yıllardır konuşulan bu haber yavaş yavaş gerçeğe doğru yön almış durumda. Ancak Microsoft’un Sega ile birlikte Japonya merkezli video oyunu şirketi Konami’yi de satın almak istediği ortaya çıktı.

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Sektörde yaptığı doğru tahmin ve sızıntılarla anılan bir analistin aktardığına göre Microsoft, Japonya’da azalan satışları için video oyunu şirketleri Konami ve Sega ’yı satın almak için adımlar atıyor.

ABD merkezli Microsoft’un Sega ve Konami’yi satın alma adımları şirketin Japonya’daki konumunu güçlendirmek istiyor. Çünkü Microsoft, Japonya’da Sony’nin oldukça gerisinde yer alıyor. PlayStation 5 ve X Box Series satışlarına bakıldığında da bu durum gözler önüne seriliyor.

Rakamlara baktığımızda, Sony’nin Japonya’da ne kadar popüler olduğu ortada. Örneğin Şubat ayının son haftasında Japonya’da; 1.508 Xbox Series X ve S konsolunun yanı sıra sadece 10 Xbox One konsolu satılmış. Karşılaştırma için, aynı hafta içinde Japonlar 33.792 Sony PS5 ve 78.134 Nintendo Switch konsolları satın aldı.

Bu nedenle Microsoft; hem konsol satışlarını artırmak hem de Sony ile rekabet edebilmek için Sega ve Konami şirketlerini bünyesine katmak istiyor. Son olarak söz konusu satın alma ile ilgili herhangi bir net gelişme yok.

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