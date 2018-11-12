Microsoft, Samsung telefonlara oyun streaming servisi sunacak!

Microsoft, Samsung telefonlara oyun streaming servisi sunacak!

12 Kasım, 2018 Oyun 0 yorumlar

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Microsoft, geçen hafta gerçekleştirilen Samsung Geliştiriciler Konferansı’nda Samsung modellerinde kullanılabilecek xCloud oyun streaming servisini duyurdu.

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Microsoft bu servisiyle neler sunacak?

Şirket, bu hamlesiyle hızla büyüyen oyun sektöründen aldığı payını büyütmeyi planlıyor. Ekranı ve internet bağlantısı olan her cihazda çalışabilecek xCloud servisi sayesinde akıllı telefon oyunculuğunun öneminin artması hedefleniyor.

Microsoft streaming servisi

XCloud oyun streaming servisi; şirketin Azure isimli bulut hizmetini kullanarak, konsol kalitesindeki oyunları kullanıcıların ellerinden düşürmedikleri akıllı telefonlarına getirecek. Data servisi üzerinden çalıştırılacak oyunlar, telefonların ekranları üzerindeki kontrolcülerle oynanabilecek. Ayrıca bu oyunlar, Xbox kontrolcüleriyle de oynanabilecek.

XCloud hizmetinin ne zaman genel kullanıcıya sunulacağı henüz duyurulmadı ama 2019’da ilk denemelere başlanması bekleniyor.

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