Haber
Microsoft Outlook çöktü
Microsoft Outlook servisi, web ve mobil dahil, tüm platformlarda kullanım dışı kaldı. Microsoft, dünya çapında bir kesinti yaşandığını doğruladı.
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Microsoft: “Sorunun kaynağını araştırıyoruz”
Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Durumdan etkilenmiş olan altyapımızdan aldığımız verilerle, çevrimiçi protokollerimize yansıyan etkiyi araştırıyoruz. Bu sorunun global ölçekte etkili olduğunu belirledik. Sorunun nedenini daha net bir şekilde belirleyebilmemiz için, Microsoft Outlook hizmetinde yapmış olduğumuz son değişiklikleri tekrar inceleyeceğiz.” denildi.
Downdetector, Office 365 için de kesinti yaşandığını bildirdi. Sorunun %66’sı Outlook ile ilişkilendirilirken, %20’sinin ise sunucu sorunlarıyla ilgili olduğu belirtildi.
Bu hafta yaşanan ikinci kesinti
Şirkete ait servisler bu hafta ikinci kez çökmüş oldu. 28 Eylül’de yaşanan kesintide, Microsoft’un bulut hizmetlerinden Teams, Outlook ve Office 365’te kesintiler yaşanmıştı. Şirket tarafından geçen hafta yapılan açıklama şu şekildeydi;
“Servislerimize erişimi etkileyen sorunları araştırıyoruz. Sorunun ana kaynağını bulmaya çalışıyoruz. Kısa bir süre zarfında daha net bilgiler paylaşıyor olacağız.”
Şirket, daha sonra yaptığı açıklamada, kesintinin kaynağı olarak son güncellemeleri göstermişti;
“Getirdiğimiz son yeniliklerin, servislerimizdeki kesintinin ana kaynağı olduğunu belirledik. Sorunların üstesinden gelebilmek adına, değişiklikleri şimdilik geri alıyoruz.”
Tüm bunlara rağmen, ikinci kesintiye engel olunamamış gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus, OxygenOS kararlı sürümünün dağıtımına başlıyor
OnePlus, cihazlarına Android güvenlik yamalarını sunma konusunda en önde gelen markalardan biri. Google tarafından yayınlanan Android güvenlik yamalarını çok kısa bir süre içerisinde yeni modellerine entegre eden şirket, eski cihazları için de arayı çok fazla uzatmadan güvenlik güncelleştirmelerini getiriyor. Şirket, Nord ve 7 serisi için OxygenOS kararlı sürümlerini Eylül 2020 güvenlik yamasıyla birlikte sunmaya başlıyor.
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OnePlus Nord için OxygenOS 10.5.8 dağıtımına başlanıyor
OnePlus’ın topluluk forumlarında yer alan son gönderilere bakıldığında, Nord modeli için OxygenOS 10.5.8 güncellemesinin dağıtılmaya başlandığı görülüyor. Güncelleme, bazı iyileştirmeleri ve eylül ayı güvenlik yamasını içeriyor.
Güncelleme ile birlikte gelen değişiklikler;
♦ Önemsiz bildirimleri filtrelemek ve uygulama bildirim yönetimini daha kullanışlı hale getirmek için ‘Durum çubuğunda bildirimleri gizle’ özelliği eklendi. ‘Ayarlar > Uygulamalar ve Bildirimler > Bildirimler > Gelişmiş > Önemsiz bildirimleri gizle’ yolu üzerinden erişilebilir.
♦ Genişletilmiş ekran görüntüsü alma optimizasyonu.
♦ Bazı hata düzeltmeleri ve sistem stabilitesi iyileştirmeleri.
♦ Eylül 2020 güvenlik yaması.
♦ Görüntü sabitleme performansı iyileştirmeleri.
♦ Ekran kalibrasyonu iyileştirmeleri.
♦ Şebeke stabilitesi optimizasyonu.
OnePlus 7 serisi için OxygenOS 10.0.8 (Avrupa)/10.3.5 (global) dağıtımına başlanıyor
Geçen senenin amiral gemisi olan 7 serisi de benzer bir güncelleme alıyor.
Güncelleme ile birlikte gelen değişiklikler;
♦ Kullanıcı bazlı kullanım becerilerini kısa sürede algılayan kullanıcı asistanı eklendi. ‘Ayarlar > OnePlus İpuçları&Destek’ yolu üzerinden erişilebilir.
♦ Sistem güç tüketimi optimizasyonu ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri (yalnızca 7 Pro modelinde).
♦ Üçüncü parti uygulamalarda meydana gelen sorunların düzeltilmesi.
♦ Bazı hata düzeltmeleri ve sistem stabilitesi iyileştirmeleri.
♦ Eylül 2020 güvenlik yaması.
OnePlus 7T Pro McLaren Edition modeli de güncelleme alıyor
Ayrıca, OnePlus 7T Pro McLaren Edition için OxygenOS 10.0.39.HD61CB güncellemesinin dağıtılmaya başlandığını da belirtelim. XDA üyelerinin paylaşımlarına bakılırsa, güncelleme ile birlikte 5G desteği, Ağustos 2020 güvenlik yaması ve sistem optimizasyonu sağlanmış gözüküyor.
Kademeli dağıtım stratejisi uygulanıyor
Şirket, kararlı güncellemeleri kademeli olarak dağıtıyor. İlk olarak küçük bir gruba dağıtılan güncelleme, önemli bir olumsuz geri bildirim gelmediği takdirde herkes için dağıtılmaya başlanıyor.
Donanım
Microsoft ARM tabanlı Windows PC’lere x64 desteği getiriyor
Microsoft, ARM platformu üzerine kurulu Windows işletim sistemleri için x64 uygulama öykünme desteği üzerinde çalıştığını resmi olarak açıkladı. Günümüzde çoğu Windows 10 uygulamasının artık 32 bit x86 desteğini kestiğini düşünürsek, şüphesiz Microsoft’un bu adımı ARM PC’leri büyük bir dertten kurtaracak.
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ARM platformuna sahip Windows 10 bilgisayarlar için günümüzde baş göstermekte olan büyük bir sorun var: x64 uygulama öykünme desteğinin olmaması. Şu anda Microsoft Surface Pro X gibi ARM tabanlı cihazlardaki Windows, yerel 32 bit ve 64 bit ARM uygulamalarını yalnızca ‘x86-32 bit’ olarak çalıştırabiliyor.
ARM’lı Windows’ların böyle bir sınırlamaya tabi olması elzem bir dezavantaj. Çünkü günümüzde Adobe başta olmak üzere çoğu geliştirici, uygulamalarını 64 bit x86′ya taşıdı ve 32 bit varyantlarını desteklemeyi bıraktı.
Microsoft, ARM cihazlar için müjdeyi verdi!
İşte bu sorunu kökten çözmek için Microsoft, ARM tabanlı Windows PC’ler için x64 uygulama öykünme desteği ekleyeceğini açıkladı. Böylelikle bütün Windows uygulamaları kusursuz bir biçimde ARM platformuna sahip Windows bilgisayarlarda da çalışabilecek. Bu noktada Microsoft, x64 desteğinin tüm ARM cihazlarına, hatta Qualcomm Snapdragon 835′e kadar eski cihazlara bile sunulacağını söyledi.
Ek olarak yazılım devi, ARM cihazlar için performans ve pil tüketimi odaklı bir Microsoft Edge tarayıcısı geliştireceğinin de müjdesini verdi. ARM tabanlı Windows’lar için bir de yerel Teams istemcisinin ufukta olduğu, Microsoft’un verdiği bilgiler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Microsoft, ARM’lı Windows PC’ler için Xbox Oyun Akışı deneyimini sunmak adına yoğun çalışmalar yapmıştı. Şirket ayrıca, ARM PC’lerde Windows 10 için uygulama uyumluluğunu iyileştirmek ve Uygulama Güvencesi programını ARM64 PC’lerde Windows 10′u kapsayacak şekilde genişletmek için Qualcomm ile işbirliği yaptığını duyurmuştu.
Yeni duyurulan x64 öykünme desteği ise, kasım ayında Windows Insider test kullanıcılarına sunulmaya başlanacak ve önümüzdeki yıl daha geniş bir işletim sistemi güncellemesiyle tüm kullanıcılara ulaşacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung A42 5G, Ekim ayında satışa çıkabilir!
Geçtiğimiz aylarda söylentilerle beraber ortaya çıkan 5G bağlantı teknolojisine sahip olacak A42 5G‘nin Ekim ayı içerisinde tanıtılabileceği öne sürülüyor. Son gelen verilere göre ise A serisinin yeni üyesi olacak cihazda damla formlu çentik ve dörtlü arka kamera dizilimi yer alıyor.
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5G bağlantı teknolojisi tarafında gerçekleştirdiği atılımı A serisi cihazlara da getirmeye başlayan Samsung, hız kesmeden ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce tanıtılan A51 5G’nin ardından şirket, 5G destekli yeni bir A serisi cihazla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İnternette ortaya çıkan son görsellere göre A42 5G, dörtlü arka kamera dizilimine sahip.
Snapdragon 750G’den güç alacak
6,6” büyüklüğündeki FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla gelecek olan modelde ön kamera, damla formundaki çentik içerisinde yer alıyor. Sızan ‘render’ görüntülerine göre cihazın arka yüzünde bir parmak izi okuyucu bölmesi yer almıyor. Bundan yola çıkarak cihazın güvenlik tarafında ekrandan parmak izi okuma sensörüyle geleceği söylenebilir.
GeekBench verilerine göre Snapdragon 750G işlemcisinden güç alan A42 5G, Adreno 619 grafik birimine sahip. Bu yonga setiyle beraber cihaz Wi-Fi 6 desteğine de kavuşmuş oluyor. En az 4GB RAM ile gelmesi beklenen modelin arka kısmında yer alan kameralar hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. Ancak kameralardan en az birinin 64MP ISOCELL ya da 48MP sensöre sahip olması bekleniyor.
A42 5G, Hindistan pazarında da yer alabilir!
5000 mAh kapasiteli pilden gücünü alçak A42 5G, 18W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Android 10 üzerinde çalışan One UI ile gelecek olan cihaz, GizChina’da yer alan habere göre Ekim ayında tanıtılabilir. Ayrıca Samsung, cihaz için aldığı BIS sertifikasıyla beraber Hindistan pazarında da yer almayı planlıyor olabilir. İlerleyen günlerde cihaz hakkında daha fazla detayı paylaşılması bekleniyor.