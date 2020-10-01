Microsoft Outlook çöktü

Microsoft Outlook servisi, web ve mobil dahil, tüm platformlarda kullanım dışı kaldı. Microsoft, dünya çapında bir kesinti yaşandığını doğruladı.

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Microsoft: “Sorunun kaynağını araştırıyoruz”

Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Durumdan etkilenmiş olan altyapımızdan aldığımız verilerle, çevrimiçi protokollerimize yansıyan etkiyi araştırıyoruz. Bu sorunun global ölçekte etkili olduğunu belirledik. Sorunun nedenini daha net bir şekilde belirleyebilmemiz için, Microsoft Outlook hizmetinde yapmış olduğumuz son değişiklikleri tekrar inceleyeceğiz.” denildi.

Downdetector, Office 365 için de kesinti yaşandığını bildirdi. Sorunun %66’sı Outlook ile ilişkilendirilirken, %20’sinin ise sunucu sorunlarıyla ilgili olduğu belirtildi.

Bu hafta yaşanan ikinci kesinti

Şirkete ait servisler bu hafta ikinci kez çökmüş oldu. 28 Eylül’de yaşanan kesintide, Microsoft’un bulut hizmetlerinden Teams, Outlook ve Office 365’te kesintiler yaşanmıştı. Şirket tarafından geçen hafta yapılan açıklama şu şekildeydi;

“Servislerimize erişimi etkileyen sorunları araştırıyoruz. Sorunun ana kaynağını bulmaya çalışıyoruz. Kısa bir süre zarfında daha net bilgiler paylaşıyor olacağız.”

Şirket, daha sonra yaptığı açıklamada, kesintinin kaynağı olarak son güncellemeleri göstermişti;

“Getirdiğimiz son yeniliklerin, servislerimizdeki kesintinin ana kaynağı olduğunu belirledik. Sorunların üstesinden gelebilmek adına, değişiklikleri şimdilik geri alıyoruz.”

Tüm bunlara rağmen, ikinci kesintiye engel olunamamış gözüküyor.