Microsoft Outlook bu yeni özelliğiyle e-posta yazmayı kolaylaştırıyor

Microsoft kullanıcılarının daha hızlı ve daha doğru bir şekilde e-postalarını yazabilmeleri için Outlook uygulamasına yenilikler getirmeye devam ediyor. Tanıtılan yeni özellik de bunlardan bir tanesi.

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Özellikle son aylarda getirilen özelliklerle beraber Gmail ve Outlook platformları e-posta açısında oldukça popüler hale geldiler. Şimdi ise Outlook için yeni gelen bir eklenti, e-postaları daha hızlı ve verimli bir şekilde yazmayı sağlayacak gibi duruyor. “Metin tahmini” ismi verilen özellik şu anda uygulamanın internet versiyonunda ulaşılabilir durumda olup gelecekte telefonlara da gelmesi bekleniyor.

Microsoft’un getirdiği bu yenilik ile Gmail’de hali hazırda var olan Akıllı Yazma özelliğinin örnek alındığını söyleyebiliriz. İşlev ise basitçe herhangi bir e-posta yazılması sırasında Microsoft yapay zekasının cümleyi bitirmek için kullanıcıya kelime önerilerinde bulunması yoluna gidiyor. Özelliğin yine aynı şekilde telefon ve bazı uygulamalardan tanıdık gelmesi de muhtemel.

Windowslatest tarafından gelen diğer bilgilere göre Outlook uygulamasının internet veya mobil uygulamasının kullanılması durumuna göre işlevde ufak değişiklikler de gözlemlenecek. İnternet üzerinde önerilen kelimenin seçilmesi için Tab tuşuna basılması gerekecek. Telefonda ise bunun için parmağınızla kaydırmanız gerekecek.

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Microsoft Outlook yeni özelliğiyle yazım kolaylığı sağlamayı amaçlıyor

Zamandan kazandırmasının yanında sistem, kullanıcıya en genel olan kelime ve ifadeleri vereceğinden ötürü dil kuralları açısından da hataların azalmasına yardımcı olacak gibi duruyor. Önerilerin kullanılmak istenilmemesi durumunda ise görmezden gelip yazmaya devam etmek yeterli oluyor.

İşlev Microsoft Outlook ile birlikte varsayılan olarak aktif geliyor. Ancak e-posta ayarları içerisinden kullanıcı istemesi durumunda bu özelliği kapatabiliyor. Aynı şekilde şu anlık özelliğin sadece İngilizce dilinde mevcut olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şirket tarafından gelen bilgiler ise yakın bir gelecekte diğer diller için de özelliğin ulaşılabilir olacağına işaret ediyor.

Şu anda bu özellik sadece Outlook uygulamasının bilgisayar versiyonunda İngilizce dilinde ulaşılabilir ve denenebilir durumda. Diğer taraftan akıllı telefon cihazları için ise Outlook “metin tahmini” özelliğinin Şubat ayının sonlarına doğru kullanıcılarla buluşması bekleniyor.