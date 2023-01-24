ChatGPT son zamanlarda internetin konuşulan konusu haline geldi. Microsoft, 2019’dan beri bu yapay zeka araştırma ve dağıtım firmasına yatırım yapıyor ve şirket şimdi uzun vadeli bir ortaklığın üçüncü aşamasını duyurdu.

Yapay zeka atılımlarını hızlandırmak için OpenAI’ye milyarlarca dolarlık çok yıllı bir yatırım yaptı. Raporlara göre, yatırım yıllar içinde toplam 10 Milyar Dolar‘ı buluyor.

Microsoft’un yeni yatırımları, sektörlerdeki geliştiricilere ve kuruluşlara en iyi yapay zeka altyapısına ve modellerine erişim sağlayarak yapay zekayı demokratikleştirmeyi amaçlıyor. OpenAI, yapay zeka teknolojisinin API’ler ve Azure OpenAI Hizmeti aracılığıyla dağıtılması gerektiğine inanıyor.

OpenAI, Microsoft’un çok yıllı, milyarlarca dolarlık yatırımının, şirketin giderek daha güvenli, kullanışlı ve güçlü hale gelen yapay zeka konusundaki bağımsız araştırma ve geliştirmelerine devam etmesine olanak sağlayacağını söylüyor.

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OpenAI, yapay zeka eğitimi ve çıkarım iş yükleri için sınıfının en iyisi performansı ve ölçeği sunmak üzere Azure’un benzersiz mimari tasarımına güveniyor. Örneğin OpenAI, GitHub Copilot, DALLE 2 ve ChatGPT gibi kategori tanımlayıcı yapay zeka ürünlerine güç sağlamak için Azure’u kullanıyor.

Microsoft, Open AI’nin bağımsız araştırmalarını hızlandırmak için Azure sistemlerine yaptığı yatırımı artıracak ve Azure, araştırma, API ve ürünlerimizdeki tüm OpenAI iş yükleri için tek bulut sağlayıcısı olmaya devam edecek.