Microsoft, One Note Uygulamasının Arayüzünü Güncelledi

Microsoft bugün OneNote uygulamasının Windows 10, macOS, iOS, Android ve internet sürümlerinin arayüzüne güncelleme getirdi.

Microsoft’un güncellemesi ile beraber OneNote’un kullanım kolaylığı geliştirildi. Ayrıca bu güncelleme ile beraber artık platformlar arasında daha kararlı bir tasarıma sahip. Yeni güncelleme ile beraber uygulamanın menülerinde büyük değişiklikler gerçekleştirildi.

Uygulamanın bütün kontrolleri sol tarafta yer alan ekrana alındı ve daha kolay bölümler haline getirildi. Ek olarak uygulamanın bütün bilgi içeren alanları da merkeze yerleştirildi. Şirket yaptığı açıklamada bu değişikliğin özellikle öğrenciler için olduğunu ve ekrandan ilgi dağıtan her şeyi kaldırdıklarını belirtti.

Uygulamanın erişilebilirlik kısmında da kısayol seçenekleri geliştirildi ve daha güncel hale getirildi. Mobil uygulamalarda ise OneNote üzerinde yer alan veriler daha kolay okunabilecek şekilde tasarlandı. Artık ister internet uygulamasında ister mobil uygulamasında olsun OneNote aynı kullanıcı arayüzünü sunuyor. Güncelleme önümüzdeki günlerde bütün kullanıcıların kullanımına sunulacak.