Microsoft, OpenAI’nin ChatGPT dil teknolojisini Word, Outlook ve PowerPoint’te test ediyor. The Information’a göre, şirket Yapay Zekâ araçlarını Microsoft 365 üçlüsüne geniş ölçüde entegre etmeyi planlıyor. Yeni özellik, üretkenlik uygulamalarının belirli işlevlerini geliştirebilir. Bunun yanı sıra, belirli faaliyetleri “otomatikleştirerek” kullanıcıların günlük yaşamlarını iyileştirmek.

Yayına göre, GPT AI teknolojisi Outlook’taki arama sonuçlarını iyileştirebilir. Böylece kullanıcılar anahtar kelime kullanmak zorunda kalmadan e-postaları daha hızlı bulabilir.

Ayrıca, ChatGPT konuşma aracı otomatik olarak e-posta yazabilir. Örneğin, kişi yapay zekadan hasta olduğu için gelemeyeceğini belirten bir mesajı düzenlemesini isteyecek ve yazılım içeriği hazırlayıp gönderecektir.

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Uzmanlara göre Microsoft, metin oluşturma teknolojisini uygulamalara entegre ederken bazı zorluklarla karşılaşacak. Bunlardan biri, genellikle yanlış verileri gerçek olarak kullanan ChatGPT’nin yanlışlığı olabilir ve bu, belirli görevlerin “otomasyonunu” engelleyebilir.

Bir başka engel de, metinleri bireysel kullanıcılar için bilgilerden ödün vermeden “kişiselleştirerek” gizlilik olacaktır. The Information, büyük teknoloji araştırmacılarının özel verileri kullanarak büyük modellerle yaptıkları ilk testlerde başarı elde ettiklerini belirtiyor.

İçindekiler Yapay zeka ile üretkenliği artırma

Yapay zeka ile üretkenliği artırma

Site ayrıca Microsoft’un Teams’deki toplantı dökümlerini özetlemek için bu teknolojiyi kullanmayı test ettiğini de vurguluyor. Ayrıca yapay zeka, Dall-E 2 yazılımı tarafından üretilen görüntülerle PowerPoint sunumları oluşturabilir.

Proje CEO Satya Nadella’ya gösterilmiş olsa da, şirketin bu yetenekleri genel kullanıma sunup sunmayacağı konusunda herhangi bir ayrıntı yok. Şirketin Bing arama motorunun ChatGPT ile entegre bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planladığını ve bu sayede aramaları iyileştirmeyi ve Google ile daha rekabetçi hale gelmeyi hedefliyor.