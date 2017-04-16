Microsoft, NSA’ın Windows Açıklarını Çok Önceden Kapatmış

Microsoft, NSA dosyalarında yer alan ve Shadow Brokers tarafından yayınlanmış olan Windows açıklarının çok önceden kapatılmış olduğunu açıkladı.

Microsoft’un Windows işletim sisteminde yer alan açıklar geçtiğimiz günlerde NSA dosyalarında ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde Shadow Brokers isimli grup Windows’un bu açıklarını kullanan araçları internette yayınlamıştı.

Yapılan açıklamaya göre desteklenmekte olan bütün Windows sürümlerinde açıklar kapandı. Bu demek oluyor ki Windows XP ya da Windows Vista’da bulunan açıklar kapatılmadı. NSA’in bilgilerini açığa çıkaran Edward Snowden yaptığı açıklamada NSA’in açıklar konusunda yazılım devini uyarmadığını ve bu açıkları kullandığını belirtti.

O veya bu şekilde güncel bir Windows 7 ya da üzeri sürüme sahipseniz korkmanız için bir sebep yok. Ancak Windows XP ya da Vista kullanan kullanıcılar hala tehdit altında.