Microsoft CEO’su Satya Nadella diğer yöneticilere ve yönetim kurulu üyelerine, yazılım şirketinin 2030 mali yılına kadar mevcut boyutunun iki katından fazlasına çıkarak 500 milyar dolar gelire ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Yıllık gelir artışının en az %10 olduğuna işaret eden yorumlar, Microsoft’un bekleyen Activision Blizzard satın almasıyla ilgili federal mahkeme duruşmasının bir parçası olarak pazartesi günü kamuoyuna açıklanan bir notta yer aldı.

Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Microsoft, geleceğe yönelik finansal projeler yayınlama eğiliminde değil. En son kazanç çağrısında şirket, yalnızca mali dördüncü çeyrek olan cari döneme kadar rehberlik sağladı.

21 sayfalık bir belgeyle birlikte 15 sayfalık bir notun parçası olan son açıklamada Nadella, Microsoft’un 2030 hedefine “büyüme odaklı ve kalıcı misyon ve kültürümüzle tutarlı, gelişen bir strateji uygulayarak” ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Nadella ayrıca, temettüler ve geri alımlar şeklinde gelen hissedar getirileri için bir tahminde bulundu. Ayrıca mali yılın bitiminden haftalar önce 7 Haziran 2022 tarihli belgede, “Bu hırs ve yaklaşımın, hissedarlarımıza bu zaman aralığında %10’dan fazla yıllık getiri sağlamamıza yardımcı olacağına inanıyoruz.” demişti.

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Nadella, 2022 mali yılı ve sonraki yıllar için yıldan yıla %20 gelir artışı ve %20 işletme geliri artışını içeren bir “20/20” hedefini açıkladı. Microsoft, 2022 için %18’lik bir ciro artışına ulaşarak 198,27 milyar dolar gelire ve %19 işletme geliri artışına ulaştı.

Nadella yazdığı notta, tüketicilere yönelik ürünleri tanımlamak için Microsoft Plus ifadesini kullandı. Ancak, büyümenin ana itici gücünün, Microsoft 365 üretkenlik yazılımının Azure genel bulut bölümleri ve LinkedIn bölümleri dahil olmak üzere ticari müşterilere yönelik geniş bir ürün grubuna atıfta bulunan bir terim olan Microsoft Bulut olduğunu söyledi.

Nadella beraberindeki belgede “Önceliğimiz, GCP üzerindeki liderliğimizi genişletmek ve AWS ile aradaki farkı kapatmak için pazar oranının üzerinde büyümeyi sürdürmektir” diye yazdı. Bu süreçte ise Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft’un 68,7 milyar dolarlık oyun yayıncısı Activision’ı satın almasını engellemeye çalışıyor.