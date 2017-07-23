Microsoft Hala Daha Halo Dizisi Üzerine Çalışmaya Devam Ediyor

Microsoft, 2013 yılında Halo serisini konu alan bir live-action televizyon dizisi çıkaracağını duyurmuştu ve şirket hala daha bu dizi üzerinde çalışıyor.

Microsoft, AR12Gaming’e yaptığı açıklamada seneler önce söylediği gibi serinin Steven Spielberg ve Showtime ile beraber geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Teknoloji devinin seriden sorumlu olan girişimi 343 Industries’in yöneticisi yaptığı açıklamada dizi bittiğinde ve yayınlandığında Halo hayranlarının istediği herşeyin olacağını söyledi.

Şirket yıllar içerisinde üzerinde böyle uzun süreler uğraştığı programları iptal etmedi değil. Daha önce Xbox Entertainment Studios ve Xbox Fitness’ın bu şekilde iptal edildiğini görmüştük.