Samsung 5 Ağustos’ta yapılması planlanan Galaxy Unpacked 2020 etkinliğine hazırlanmaya devam ediyor. Daha önce teknik ve tasarım özellikleri sızdırılan ve etkinlikte tanıtılması planlanan Galaxy Note 20 serisinin son olarak fiyatları da sızdırıldı.

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Samsung Galaxy Note 20 serisinin fiyatları sızdırıldı!

Galaxy Note 20’nin son birkaç aydır tasarım ve teknik özellikleriyle ilgili çok fazla sızıntı gördük. Tüm bunları tamamlayacak son parça olan cihazın fiyatlandırması da son olarak sızdırıldı. Görünüşe göre Note 20 fiyatlandırması ile pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratacak. Raporun kaynağı daha önce de birçok teknolojik sızıntı ile adını duyduğumuz İshan Agarwal ile birlikte MySmartPrice. Görünüşe göre son model S-Pen deneyimini yaşamak isteyen kullanıcılar oldukça yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalacak. Sızıntılara göre normal Galaxy Note 20 LTE modeli 999 Euro ve 5G destekli hali ise 1.099 Euro fiyat etiketine sahip.

Galaxy Note 20’nin arka kapağının plastik olacağı söylentilerini ve ultra modelin sahip olduğu birçok özelliği barındırmayacağını göz önüne aldığımızda 999 Euro fiyatlandırma oldukça şaşırtıcı. Cihazın teknik özellikleri ile ilgili beklentileri daha net ifade etmemiz gerekirse yayınlanan çeşitli raporlara göre Note 20 serisinin normal varyantı gerçek bir amiral gemisi cihaz yerine daha çok “Lite” olarak ifade edebileceğimiz sadeleştirilmiş özelliklere sahip. Note 20 baz modelinin 120Hz ekran tazeleme hızına, en yeni Gorilla Glass korumasına ve microSD kart desteğine sahip olmaması bekleniyor. Note 20 serisi ile ilgili sızıntılara bakarak Samsung’un yeni bir fiyatlandırma planı olduğunu söyleyebiliriz ancak detayları 5 Ağustos tarihinde Galaxy Note 20 serisi tanıtıldığında öğreneceğiz.

Note 20 Ultra 5G modeli ise 1.349 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihazın 512GB depolama sunan modeline sahip olmak için ise 1.449 Euro gibi bir fiyatı gözden çıkartmanız gerekecek.