Microsoft, Forza Horizon ve Horizon 2 sunucularını iki ay içinde kapatmayı planladığını açıkladı. Xbox 360 ve Xbox One’da yayınlanan bu iki efsanevi yarış oyunu 23 Ağustos 2023 tarihinde çevrimiçi özelliklerini kaybedecek.

Resmi Forza web sitesinde yayınlanan bir yazıya göre, orijinal ve ikinci nesil Forza Horizon sunucularının kapatılmasının başlıca nedeni oyuncular arasındaki popülerliklerinin az olması. Turn 10 Studios, çevrimiçi özellikleri kapatarak kaynakları yeniden tahsis edebilir, Forza Horizon’un daha yeni bölümlerini sürdürmeye odaklanabilir ve gelecekteki oyunlara yatırım yapabilir.

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Forza Horizon 1 ve Horizon 2’deki çevrimiçi bileşenin kapatılmasının çevrimdışı oynanışı etkilemeyeceğini belirtmek gerekir (ayrıca, Forza Horizon 3 ve Horizon 4 etkilenmeyecektir). Bu nedenle, bu klasik yarış oyunlarını Xbox 360, Xbox One ve Xbox Series’inizde oynamaya devam edebilirsiniz.

Kapatma sonrasında eşleştirme, liderlik tabloları ve canlı renkler, viniller, ayar kurulumları ve fotoğraflar gibi kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklere erişiminizi kaybedeceksiniz.

Orijinal Forza Horizon 2012’nin sonlarında Xbox 360’ta piyasaya sürülmüştü. Simülasyon odaklı Forza Motorsport muadilinin aksine, Colorado, ABD’de bulunan geniş bir haritaya sahip daha sıradan bir yarış oyunuydu. Oyuncular açık dünya haritasında sürüş yapabiliyor ve çeşitli yarış etkinliklerine katılabiliyordu.

2014 yılında Microsoft ve Turn 10 Studio Forza Horizon 2’yi Xbox One ve Xbox 360 için piyasaya sürdü. Araba festivali ABD’den Avrupa’ya taşındı ve yeni nesil grafikler, daha fazla mod, yeni arabalar ve diğer iyileştirmeler getirdi.

Selefi gibi Forza Horizon 2 de olumlu tepkiler aldı ve bugüne kadar serinin sevilen bir bölümü olmaya devam etti.