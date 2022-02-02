Microsoft Flight Simulator World Update 7 yayınlandı

Microsoft Flight Simulator çıkalı iki yıla yaklaşıyor. Oyun güncelleme almaya devam ediyor. En son 6 Ocak’da Sim Update 7 gelmişti. Şimdi ise World Update 7 yayınlandı. World Update 7 ile Avustralya haritası güncellenmiş oldu. Bir sonraki World Update ise İberya olacak ve Mart ayında yayınlanacak.

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World Update 7 ile Fokker F.VII de geldi

Microsoft Flight Simulator World Update 7 ile Avustralya haritası elden geçirilmiş oldu. Sidney, Melbourne, Brisbane, Hobart, Adelaide, Perth, Cairns, Darwin, Townsville, Mackay, Bunbury şehirleri fotogrametrik detaylara kavuştu. Longreach, Mount Beauty, Paraburdoo, Shellharbour havaalanları detaylı bir şekilde elden geçirildi. 4 adet bush trip ve 6 adet gezinti rotası eklendi. Bunlara ek olarak oyunda 100’ün üzerinde havaalanı elden geçirildi ve 94 adet özel hazırlanmış ilgi çekici nokta (POI) eklendi. Bunlardan bazıları şunlar: Twelve Apostles, Premier Tower, Infinity Tower ve Sydney Opera House.

Oyuna World Update’in yanı sıra bir adet de yeni uçak eklendi. Microsoft Flight Simulator için Local Legends serisine gelen ikinci uçak olan Fokker F.VII, 1920’lerde İkinci Dünya Savaşı’ndan önce üretilmiş tarihi bir uçak. Hollanda merkezli Fokker üretimi olan uçak zorlu koşullarda uçabilecek ve her türlü piste iniş yapabilecek şekilde tasarlandı. Fokker F.VII, ABD’den Hawaii’ye ilk transpasifik uçuşu gerçekleştiren uçak olma unvanını da elinde bulunduruyor. Fokker F.VII, oyun içi Marketplace üzerinden 41,50 TL karşılığında satışa sunuldu.

Microsoft Flight Simulator, Steam üzerinden ay takvimi indirimleri ile %20 daha ucuza satın alınabilir durumda. Standard versiyon 279,20 TL, Deluxe versiyon 439,20 TL, Premium Deluxe versiyon 583,20 TL’dan satılıyor. Ay takvimi indirimleri 3 Şubat 2022 tarihinde saat 21.00 de sona erecek.