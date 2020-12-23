Microsoft Flight Simulator, VR için geldi

Microsoft Flight Simulator, yeni gelen güncellemeyle birlikte birçok VR cihazı tarafından desteklenir hale geldi.

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Windows Mixed Reality cihazına sahip olanlar, özelliği kapalı beta olarak ilk önce deneme fırsatı yakalamışlardı. Şimdi ise özellik herkese açık hale geldi. Böylece HTC Vive, Microsoft Mixed Reality veya Oculus gibi SteamVR veya OpenXR uyumlu sanal gerçeklik cihazı olan kullanıcılar; yeni gelen güncellemeyle birlikte oyunu sanal gerçeklik gözlükleriyle de oynayabilecekler.

Aynı zamanda Sim Update 2 ile beraber gerçek zamanlı kar ve buz kaplamaları da Asobo stüdyosunun VR desteğinin yanında eklediği yeniliklerin arasında. Bu da oyunun en önemli özelliklerinden olan gerçek dünyada o andaki mevcut hava durumunu yansıtmayı amaçlayan işlevini bir adım daha ileri götürmüş gibi duruyor. Böylelikle kullanıcıların oyun deneyiminin önemli derecede artması muhtemel.

Son gelen güncellemede görebileceğimiz başka yenilikler de var. Bunlardan birisi Airbus A32Oneo için gelen iki yeni eğitim görevleri olmakla beraber yeni eklenen farklı görevler de görülebiliyor. Ayrıca güncelleme oyuna yeni ayarlamalar ve iyileştirmeler de getiriyor. Oyunun bazı sorunlarının çözülmesi ve yapılan optimizasyonlar da bu iyileştirmelerden birkaçı. Yine eklenen yeni özel üniformaların da oyuna güncellemeyle birlikte geldiklerini belirtelim.

Firmanın Youtube platformunda Microsoft Flight Simulator kanalı üzerinden paylaştığı VR tanıtım videosuna bu linkten ulaşabilirsiniz.