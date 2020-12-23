Güncelleme
Microsoft Flight Simulator, VR için geldi
Microsoft Flight Simulator, yeni gelen güncellemeyle birlikte birçok VR cihazı tarafından desteklenir hale geldi.
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Windows Mixed Reality cihazına sahip olanlar, özelliği kapalı beta olarak ilk önce deneme fırsatı yakalamışlardı. Şimdi ise özellik herkese açık hale geldi. Böylece HTC Vive, Microsoft Mixed Reality veya Oculus gibi SteamVR veya OpenXR uyumlu sanal gerçeklik cihazı olan kullanıcılar; yeni gelen güncellemeyle birlikte oyunu sanal gerçeklik gözlükleriyle de oynayabilecekler.
Aynı zamanda Sim Update 2 ile beraber gerçek zamanlı kar ve buz kaplamaları da Asobo stüdyosunun VR desteğinin yanında eklediği yeniliklerin arasında. Bu da oyunun en önemli özelliklerinden olan gerçek dünyada o andaki mevcut hava durumunu yansıtmayı amaçlayan işlevini bir adım daha ileri götürmüş gibi duruyor. Böylelikle kullanıcıların oyun deneyiminin önemli derecede artması muhtemel.
Son gelen güncellemede görebileceğimiz başka yenilikler de var. Bunlardan birisi Airbus A32Oneo için gelen iki yeni eğitim görevleri olmakla beraber yeni eklenen farklı görevler de görülebiliyor. Ayrıca güncelleme oyuna yeni ayarlamalar ve iyileştirmeler de getiriyor. Oyunun bazı sorunlarının çözülmesi ve yapılan optimizasyonlar da bu iyileştirmelerden birkaçı. Yine eklenen yeni özel üniformaların da oyuna güncellemeyle birlikte geldiklerini belirtelim.
Firmanın Youtube platformunda Microsoft Flight Simulator kanalı üzerinden paylaştığı VR tanıtım videosuna bu linkten ulaşabilirsiniz.
Güncelleme
Samsung Galaxy S10 Lite için Android 11 güncellemesi yayınlandı
Samsung Galaxy S10 Lite, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini bugün itibarıyla almaya başladı. Yaklaşık 2 GB boyutunda olan söz konusu güncelleme, Galaxy S10 Lite kullanıcılarına yepyeni bir kullanıcı arayüzüyle birlikte çeşitli güvenlik iyileştirmeleri getiriyor.
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Geçtiğimiz haftalarda Note20 ve S20 serileri için One UI 3.0 (Android 11) güncellemesini kararlı haliyle yayına alan Samsung, ibresini bu sefer de amiral gemisi olmayan akıllı telefonlarına çevirmiş gibi görünüyor. Zira, şirketin Android 11 tabanlı One UI 3.0 arayüz güncellemesi bugün itibarıyla sürpriz bir şekilde Galaxy S10 Lite için yayınlandı.
“Sürpriz bir şekilde” diyoruz, çünkü gerçekten bu gelişme tam anlamıyla bir sürpriz oldu. Bunun nedeniyse, Samsung’un Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini daha Galaxy S10 ailesinin hiçbir üyesine dağıtmamış olmasından kaynaklanıyor. Örneğin Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S105G de dahil Galaxy S10 serisinin diğer üyeleri Android 11’i almamıştı.
Samsung Galaxy S10 Lite kullanıcılarına Android 11 (One UI 3.0) müjdesi
Samsung Galaxy S10 Lite modelineyse bir anda Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini veren Samsung, gerçekten hepimizi şaşırttı. Bu bağlamda G770FXXU3DTL1 yazılım sürümüne sahip yeni yazılım güncellemesi, Android’in Aralık 2020 güvenlik yamasını koluna takarak Galaxy S10 Lite kullanıcıları tarafından indirilebiliyor. Yaklaşık 2 GB (2,053,34 MB) dosya boyutuna sahip olan güncellemeyi, boyutunun büyük olması sebebiyle Wi-Fi kullanarak indirmenizde fayda var.
Bu arada SamMobile tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung, güncellemeyi ilk etapta Hindistan ve İspanya pazarlarına dağıtıyor. OTA yoluyla kademeli olarak dağıtılan güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta içindeyse bütün Samsung Galaxy S10 Lite kullanıcılarına ulaşacağı bildiriliyor. Hatta siz bu haberi okurken güncelleme telefonunuza ulaşmış olabilir. İsterseniz hemen şimdi Ayarlar » Yazılım güncelleme kısmına giderek güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz.
Güncelleme
Motorola, Android 11 alacak telefonlarını açıkladı!
Motorola, resmi sayfasının blog kısmında yayımladığı bir makale ile Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı. Liste her ne kadar uzun olsa da son bir yıl içerisinde çıkan neredeyse tüm telefonları kapsıyor denebilir. Şirket, kullanıcıların Android 11’in klasikleşmiş mesajlaşma baloncukları, gelişmiş gizlilik seçenekleri gibi özelliklere erişebileceğini de duyurdu. Ancak geçtiğimiz aylarda çıkan bir haber yalnızca bazı cihazların şirketin üzerinde çalıştığı yeni bir masaüstü modunu da destekleyeceğini sızdırmıştı.
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İşte Android 11 alacak Motorola telefonlar!
Şirket, hangi telefona ne zaman güncellemeyi vereceğini belirtmese de genel olarak ‘önümüzdeki aylarda’ olacağı yazıda yer alıyor. Android 11’e kavuşacak modeller şu şekilde:
- motorola razr 5G
- motorola razr 2019
- motorola edge
- motorola edge+
- motorola one 5G
- motorola one action¹
- motorola one fusion
- motorola one fusion+
- motorola one hyper
- motorola one vision
- moto g 5G
- moto g 5G plus
- moto g fast
- moto g power
- moto g pro
- moto g stylus
- moto g9
- moto g9 play
- moto g9 plus
- moto g9 power
- moto g8
- moto g8 power
- Lenovo K12 Note
Her ne kadar Motorola ülkemizde akıllı telefon faaliyetlerine devam etmiyor olsa da yurt dışında hâlâ küçük de olsa bir pazar payına sahip. Şirket, ayrıca planlarının gelecekte değişebileceğini, bu listenin bir ‘söz’ içermediğini de not düşmüş. Android 11 güncellemesi hakkında daha detaylı bilgi için resmi yazıya buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Redmi 8 sahiplerine müjde: Global MIUI 12 güncellemesi yayınlandı
Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı telefonları arasında ön planda olan Redmi 8 modelinin global versiyonu MIUI 12 güncellemesini almaya başladı. Beraberinde birtakım arayüz değişiklikleriyle gelen güncelleme, Redmi 8’in performansında da önemli iyileştirmeler yapıyor.
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Xiaomi’nin bütçe dostu akıllı telefonlarından bir tanesi olan Redmi8, fiyatına göre sunduğu özellikler hasebiyle dünya çapında büyük ses getirmişti. Öyle ki 19 milyon satış adedine ulaşarak Xiaomi’nin en çok satan akıllı telefonlarından birisi olan Redmi 8’in, hatırlarsanız kutudan ilk çıktığındaki işletim sistemi Android Pie tabanlı MIUI 10 idi.
Piyasaya çıkmasından bir hafta kadar sonraysa Redmi 8’e MIUI 11 güncellemesi gelmiş, hatta bu yılın başlarında da Xiaomi cihaza Android 10 güncellemesini vermişti. Şimdiyse Xiaomi, Redmi 8 modelinin global versiyonu için MIUI 12 kullanıcı arayüzünü resmi olarak yayınladı. Bugün itibarıyla yayınlanan güncelleme, Redmi 8’e önemli performans iyileştirmeleri ve arayüz değişiklikleri getiriyor. Ayrıca MIUI 12’nin, Redmi 8 için yayınlanan ikinci ve son MIUI güncellemesi olduğunu da ekleyelim.
Xiaomi Redmi 8’e gelen V12.0.1.0.QCNMIXM paket ismine sahip 2.1 GB boyutundaki MIUI 12 güncellemesi, cihazın Android sürümünü değiştirmiyor. Yani Redmi 8’in hala Android 10 tabanlı olduğunu ve Xiaomi’nin bu telefona Android 11 güncellemesini vermeyeceğini belirtmemizde fayda var. OTA kanalı üzerinden yayınlanan MIUI 12 güncellemesiyle gelen en önemli yenilik ise Kontrol & Bildirim Merkezi özelliği. Kullanıcıların denetim merkezi üzerinde daha efektif bir biçimde kontrole sahip olmalarına imkan veren yenilik, böylelikle Redmi 8’e eklenmiş oldu.
Redmi 8 için gelen Android 10 tabanlı MIUI 12 yenilikleri
Kontrol Merkezi
- Bildirimleri açmak için sol üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.
- Denetim merkezini açmak için sağ üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.
- Bildirim paneli açıkken, aynı anda kontrol merkezini açmak için sağ üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.
- Yatay modda iken kontrol merkezinin düzeninde iyileştirmeler yapıldı.
Redmi 8 – Karanlık mod ve Sistem
- Cihaz koyu modda iken, duvar kağıtlarının parlaklığı ve renklerinde iyileştirmeler yapıldı.
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