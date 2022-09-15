Microsoft Edge Canary tarayıcısını kullanan Android kullanıcıları, bu hafta yeni bir özellikle birlikte bir güncelleme aldı. Artık programın mobil versiyonunda video reklamları engellemek için Edge Block Video Ads kullanabilecek.

Google’ın işletim sistemini çalıştıran cep telefonları için tarayıcı uygulamasında zaten bir reklam engelleme özelliği var. Bunun için ücretsiz bir araç olan AdBlock Plus ile entegrasyonu kullanır.

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Kullanıcının artık video reklamları görmesine gerek kalmaması için kullanılması gereken tam da bu bağlantıdır. İçeriği engellemek için Edge Canary’deki adres çubuğuna “edge://flags” yazıp bir video araması yapmanız yeterlidir.

Başlangıçta yalnızca Android için Canary uygulamasında olsa bile, Microsoft’un fikri işlevselliği genişletecek ve tüm Microsoft Edge kullanıcılarına duyuracak.

Ancak, Windows ve iOS için Microsoft Edge sürümlerinde video reklamları engellemeye yönelik bir onay henüz yok. Buna rağmen, artık reklamları görmek istemeyen kullanıcılar, AdBlock Plus’ın kendisi gibi uzantılara sahiptir.