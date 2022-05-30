Edge Canary kanalındaki en son güncellemeler, üretkenlik odaklı ilginç bir özellik getirdi. Microsoft şu anda Edge tarayıcısında, kullanıcıların cihazlar ve platformlar arasında dosya depolamasına ve paylaşmasına izin veren yeni bir özelliği test ediyor.

Yeni özelliğin adı “Drop” olarak şuan Canary sürümünde mecvut halde. Drop’un arkasındaki fikir, kullanıcılara çeşitli içerikleri depolamak için platformlar arası bir alan sağlamaktır. Herhangi bir dosyayı sürükleyip bırakabilir veya bir mesaj kutusuna yazarak bir not oluşturabilirsiniz. Senkronize edildikten sonra Drop’taki öğeler, diğer bilgisayarlarınızda ve mobil cihazlarınızda Edge’de kullanılabilir hale gelir.

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Genel olarak, Microsoft Edge Drop, Messenger’da istediğiniz her şeyi depolamak için ayrılmış bir alan olan Telegram’daki “Kayıtlı mesajlar” özelliğine benzer nitelikte. Sınırsız bulut depolama alanı sağlayan Telegram’ın aksine, Microsoft Edge Drop, OneDrive’ınızda bulunan boş alana bağlı görünüyor. Drop ayarları, Edge’i mobil cihazınıza indirmek için bir QR kodu ve ayrıca bir OneDrive depolama göstergesi gösterir.

Şu an itibariyle Drop, belirli kullanıcılar için yalnızca Microsoft Edge Canary 104’te mevcut. Bu, kontrollü bir özellik sunumunun bir parçasıdır, bu nedenle herkes Drop’u şu anda en son sürümde test edemez.

Microsoft’un test ettiği bir diğer dikkate değer özellik, “Güvenli Ağ” adlı Edge için yerel bir VPN özelliği oldu. Drop gibi, Güvenli Ağ, Kanarya kanalında sınırlı sayıda Edge Insider için kullanılabilir. Ekran görüntülerimizde Edge’in Kararlı kanaldakinden biraz farklı göründüğünü de not edebilirsiniz. Bu, yalnızca Canary kanalında da bulunan deneysel bir Windows 11 benzeri kullanıcı arabirimidir.

Edge kullanarak dosya ve not paylaşmak için yerel bir araca sahip olmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum bölümünde paylaşın.