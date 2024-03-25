Oyun dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşanıyor! Yaklaşık bir ay önce, 2024 Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda Microsoft tarafından duyurulan yeni bir teknoloji olan DirectSR, sektörde büyük bir dikkat çekiyor. Adından da anlaşılacağı gibi (Direct SuperResolution), bu yeni teknoloji, yükselticilerin uygulanmasını kolaylaştırarak oyunculara daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Özellikle, NVIDIA, AMD ve Intel gibi ana CPU ve GPU üreticileriyle işbirliği içinde geliştirilen DirectSR, oyun dünyasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

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Microsoft’un Direct3D bölümünün Geliştirme Yöneticisi Shawn Hargreaves, 21 Mart Perşembe günü Moscone Center Batı Salonu’nda gerçekleşen bir etkinlikte DirectSR’yi tanıttı. Hargreaves, günümüz PC oyunlarının birden fazla ölçeklendirme tekniğini desteklemesi gerektiğini belirterek, platformların mevcut oyunlara daha gelişmiş teknikler uygulamak istediğini vurguladı. DirectX’in bu tür sorunları çözme yeteneğini daha da geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Bu bağlamda, Microsoft’un DirectSR’ye duyduğu ihtiyaç ortaya çıktı. Çünkü çoklu yükseltme tekniklerini standart bir arayüzle soyutlayan yeni bir DirectX API gerekiyordu. Direct SuperResolution, yerleşik ve donanım özgü varyantlar içerecek şekilde tasarlandı. Bu sayede geliştiriciler, kullanacakları yükseltme tekniklerini seçme özgürlüğüne sahip olacaklar.

Microsoft, DirectSR’nin kullanımını mümkün olduğunca kolaylaştırmayı hedefliyor. Örneğin, AMD’nin popüler Fidelity FX Super Resolution 2 teknolojisi, DirectSR’nin çekirdek işlemleriyle entegre edilerek geliştiricilere daha sorunsuz bir deneyim sunulacak. Bu, oyun geliştiricilerinin özel bir FSR2 kodu yazma zorunluluğundan kurtulmalarını sağlayacak.

Ancak, Microsoft DirectSR’nin tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, Agility SDK aracılığıyla yakında herkese açık bir ön izleme sunulması bekleniyor. Bu ön izleme, geliştiricilere yeni teknolojiyi deneme ve geri bildirim sağlama fırsatı verecek.

Sonuç olarak, Microsoft’un DirectSR teknolojisi, oyun dünyasında büyük bir değişim ve gelişim vadeden önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular, daha yüksek kaliteli grafikler ve daha akıcı bir deneyimle tanışacakları için bu gelişmeleri heyecanla bekliyor.