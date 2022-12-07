Microsoft, Xbox şefi Phil Spencer aracılığıyla Call of Duty’yi on yıllık bir süre için Nintendo konsollarına getirmeyi “taahhüt ettiğini” açıkladı.

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB — Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022

Spencer bunu Twitter’da bildirdi ve bu taahhüdün, Microsoft’un oyunları nasıl oynayacaklarına dair tercihlerinden bağımsız olarak ‘daha fazla oyunu daha fazla insana ulaştırmaya’ katkıda bulunma taahhüdüyle uyumlu olduğunu ekledi. Bu taahhüt, Call of Duty’nin Nintendo’ya sunulacağı ve en az 10 yıl boyunca orada kalacağı anlamına geliyor. Hangi Call of Duty oyunlarının dahil olacağı belli değil ve belirli bir konsoldan da bahsedilmiyor, ancak şüphesiz Nintendo Switch’i içerecek. Dahası, Nintendo’nun buna nasıl baktığı bilinmiyor.

Bu çaba, Spencer’ın Minecraft modelini öngördüğünü ve Call of Duty’yi de aynı şekilde ele almak istediğini belirttiği önceki açıklamalarına uyuyor. Minecraft çok sayıda farklı platformda yer alıyor ve Spencer’a göre 69 milyar dolarlık satın alma gerçekleşirse Call of Duty’nin de önceliği bu olacak. Bunu yaparken, Call of Duty’yi Switch’te görmek istediğini ve serinin PlayStation’da yer alacağını da söyledi.

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New York Times, Call of Duty’nin Nintendo’ya sunulması teklifinin ABD Federal Ticaret Komisyonu’nu memnun etme çabası olduğunu öne sürüyor. Bu düzenleyici kurum Perşembe günü kapalı bir oturumda Microsoft’un tercih ettiği satın alma işlemine karşı oy kullanabilir. Politico daha önce FTC’nin devralmayı engellemek için dava açmasının muhtemel olduğunu bildirmişti. Bu düzenleyici kurumun bilinçli dört komite üyesinin Microsoft’un argümanlarına şüpheyle yaklaştığı ve şirketin haksız bir avantaj elde edeceğinden ve pazardaki rekabeti sınırlayacağından korktuğu söyleniyor.

PlayStation konsollarıyla ilgili olarak, Microsoft geçtiğimiz günlerde Sony’ye Call of Duty’yi 10 yıl boyunca kullanıma sunması için teklifte bulunduğunu doğruladı. Böylece, oyunlar hem Xbox hem de PlayStation konsollarında aynı anda piyasaya sürülecek. Bu teklif Microsoft İcra Kurulu Başkanı Brad Smith tarafından da teyit edildi. Bu potansiyel lisans anlaşmasının “ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nde yasal olarak uygulanabilir” olmasını sağlamak istiyor. Sony’nin bu anlaşmayı kabul edip etmeyeceği belli değil. Smith ayrıca PlayStation konsollarını hariç tutmanın ekonomik açıdan mantıklı olmayacağını vurguladı.