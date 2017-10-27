Microsoft’un Bulut Bilişim Planları Tıkır Tıkır İşliyor Gibi Gözüküyor

Microsoft bulut servisi sektöründe bu çeyrekte önemli bir başarıya imza attı ve 2015 yılında açıkladığı hedefleri tutturduğunu duyurdu.

Microsoft’un CEO’su Satya Nadella 2016 ılında yaptığı açıklamada 2018 yılına kadar, bulut bilişim sektöründe önemli adımlar atacaklarını duyurmuştu. Şirket bugün açıkladığı çeyrek raporlarında bu planları erkenden tutturmuş gözüküyor.

Şirket bugün yaptığı açıklamada bulut bilişim sektöründe 24.5 milyar$ gelir ve 6.6 milyar$ kar elde ettiğini açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde 20.4 milyar$ gelir ve 4.7 milyar$ kar açıklanmıştı. Şirketin bulut bilişim bölümü bir yıl içerisinde %14’lük bir büyüme yaşadı.

Şirketin Surface bölümü de bu çeyrekte büyümesini sürdürdü. Geçen yıla göre Surface satışları %12 oranında arttı. Surface serisi bu çeyrek içerisinde toplamda 1 milyar$’dan fazla gelir getirdi. Windows, oyun ve PC bölümü ise geçen seneye göre aynı kaldı. Bu bölüm son üç ayda 9.4 milyar$ gelir elde etti. Şirketin telefon gelirleri ise 315 milyon$ düştü. Microsoft’un artık telefon ve mobil işletim sistemini geliştirmeyeceğini duyurduğu için bu düşüş zaten bekleniyordu.