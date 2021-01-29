Microsoft 365 önemli bir güvenlik desteği alıyor

Microsoft, Office için Application Guard eklentisinin tüm Microsoft 365 kullanıcıların kullanımına açık hale geldiğini açıkladı. Eklenti internet üzerinden indirilen ve virüs gibi kötü amaçlı yazılım içerebilen dosyalardan kullanıcıları korumaya odaklı.

Göz atmak isteyebilirsiniz:

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Office için Application Guard, güvenli olmayabilen yerlerden indirilen dosyaları kum havuzu denilen ayrı alanlarda açıyor. Böylelikle dosyaların kullanıcı sistemindeki kaynaklara erişimini engelliyor. Donanım tabanlı olarak anılan bu gösterim türü, ayrı bir alan kullanması dolayısıyla o alanda açılan bir dosyanın kötü amaçlı yazılımlarını kullanıcı sistemine ulaştırmıyor.

Bununla birlikte kullanıcıların güvenilmeyen kaynaklarda karşılaştıkları dosyalarda kötü amaçlı yazılım olmaması halinde; cihaz ve bilgilerini tehlikeye atma endişesi olmadan onlar üzerinde çalışmaya devam edebiliyorlar.

Özellikle Microsoft 365 kullanıcılarını korumasının yanında Office için Application Guard, şirketin tehdit zekası programını; dolayısıyla da tehlike tespiti ve kullanıcı koruması kapasitesini de geliştirmiş oluyor.

Kullanıcıların tanıyacağı Korumalı Görünüm ile karşılaştıracak olursak; bu görünüm sadece içerikleri okumaya izin veren ve düzenleme seçeneği sunan bir sistem. Application Guard ise buna karşın dosyaları ayrı bir alan içerisinde açıyor. Bununla beraber de kullanıcıya kısıtlanmış bir düzenleme ve yazdırma izni veriyor. Bunların hepsini de sistemi riske atmadan yapıyor.

Dolayısıyla toparlayacak olursak yeni sistem, kullanıcıların bu dosyaları Microsoft’un Hyper-V tabanlı alanları dışında açmak zorunda olmadan onları okuma, yazdırma hatta kaydetme gibi özellikleri sunarak güvenlik alanında işleri bir adım daha ileri götürmüş oluyor diyebiliriz.