Güncelleme
Microsoft Authenticator artık şifreleri kaydedebilecek!
Şirket, Microsoft Authenticator mobil cihazlarda uygulamasının yakında şifre yönetimi ve otomatik doldurma özellikleriyle güncelleneceğini duyurdu. Şifreler Outlook, Hotmail ve diğer Redmond ürünleri kullanılarak Microsoft hesabınız kullanılarak senkronize edilecektir. Bu özellik, otomatik doldurma sağlayıcısı olarak Microsoft’u seçmenize, ardından yeni bir Chrome uzantısı aracılığıyla Microsoft’un Edge tarayıcısını veya Google Chrome’u kullanarak uygulamalarda veya web sitelerinde şifreleri senkronize etmenize olanak tanıyacak.
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Microsoft Authenticator, şifrelerinizi otomatik doldurabilecek
Şimdiye kadar, Authenticator iki faktörlü bir kimlik doğrulama uygulaması olarak büyük ölçüde faydalı olmuştu. Ancak, otomatik doldurma ve şifre yönetimi ile Google’ın otomatik doldurma ve şifre yöneticisinin yerine geçmesi yerinde bir güncelleme oldu. Bu, Google G-Suite (şimdi Google Workspace) yerine Microsoft’un Office ekosisteminde çalışan şirketler veya bireyler için özellikle yararlı olabilir.
Bu özellik şu an önizleme aşamasında olmasına rağmen iOS veya Android’deki Authenticator uygulamasının en son tam sürümünden erişilebiliyor.
Parolası otomatik doldurma özelliği nasıl kurulur?
Yeni Authenticator özelliğini kullanmak için, aşağıdaki adımları izleyerek uygulamada “Otomatik Doldurma” beta ayarlarını etkinleştirmeniz gerekli. Özelliği denemek için, uygulamayı açmanız, Ayarlar> Beta <Otomatik Doldurma seçeneğine gitmeniz ve Parolalar sekmesini etkinleştirmek için özelliği açmanız yeterli olacaktır. Cihazınızda otomatik doldurma özelliğini etkinleştirmek için, iPhone’da “Şifreleri Otomatik Doldur” ayarına veya Android’de “Otomatik Doldur” ayarına gitmeniz, ardından “Kimlik Doğrulayıcı” ayarını bulmanız ve hizmeti Microsoft olarak değiştirmeniz gerekiyor.
Microsoft Authenticator, yukarıda gösterildiği gibi bir web sitesinde başarıyla oturum açtığınızda oturum açma kimlik bilgilerinizi kaydetmenizi de isteyecektir.
Güncelleme
Microsoft Edge Beta, yeni senkronizasyon özelliği getiriyor
Microsoft, tarayıcısı Edge için yeni güncellemeler getirmeye devam ediyor. Bu seferki güncelleme de kullanıcıları mutlu edecek gibi duruyor.
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Microsoft, sene başında tarayıcısı Edge için getirdiği güncellemede açık kaynaklı Chromium temeline geçmişti. Her ne kadar Google Chrome, kullanıcılar arasında oldukça yaygın bir tarayıcı olsa da; bu değişimden sonra Chrome için bir alternatif arayan birçok kullanıcının Edge tarayıcısına geçtiğini görmem mümkündü. Microsoft’un bu konuda fazlaca sonuç da elde ettiğini söyleyebiliriz. Bu da Chrome ile arasındaki rekabeti doğal olarak oldukça artırdı.
Şimdi ise Microsoft Edge kullanıcıları için yeni bir özellik geliyor. Yeni senkronizasyon özelliği, başlıca Android ve Windows 10 kullanıcılarının yararlanabileceği bir işlev olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre, Edge’in Android versiyonuyla Windows 10 versiyonu arasında artık yakın zamandaki açık olan sekmelerin ve tarayıcı geçmişinin senkronizasyonu yapılabilecek. Bu işlev ise Microsoft Edge’in Android ve Windows 10 için erişilebilir olan son sürümlerinde geçerli durumda.
Normalde Edge tarayıcısı zaten şifreleri ve yer imlerini senkronizasyona imkan tanıyordu. Yeni gelen bu güncellemeyle birlikte ise tarayıcı, bu iki platform arasındaki uyumu ve işbirliğini artırıp, en azından şimdilik sadece Windows 10 ve Android kullanıcılarına daha akıcı bir tecrübe sağlama potansiyeline sahip. Özelliğin uygulamanın nihai sürümüne veya MacOS versiyonu için ne zaman geleceği hakkında ise henüz net bir bilgi yok.
Akıllı Telefonlar
Yeni Qualcomm işlemciler 4 Android güncellemesini destekleyecek!
Google’ın Android ile ilgili belki de en çok aldığı eleştiri, iOS’a kıyasla uzun süre bekleten ve belki de hiç gelmeyen işletim sistemi güncellemeleri. Şirket, yaklaşık üç buçuk yıl önce bu konuyu ‘Project Treble’ ile bir nebze olsa çözmüştü. Ancak işlemci üreticileri için durum daha da zorlaştırmıştı. Bugün Google ile işbirliği yapmaya başlayan Qualcomm, ‘Project Treble’ı daha basitleştirmeyi ve Snapdragon’lu cihazlara dört yıla kadar güncelleme desteği sunmayı planlıyor.
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Qualcomm, ‘Project Treble’ı radarına aldı!
‘Project Treble’ ilk duyurulduğunda da aynı hedefleri barındırmaktaydı. Ancak projenin yol haritası ve gereklilikleri işi işlemci üreticileri için daha da zorlaştırıyordu. Üreticiler her bir işlemci için altı farklı kombinasyonda güncelleme ve farklı uyarlamalar yapmak zorunda kalıyordu. Bir araya gelen Google ve Qualcomm’un iş birliği ise projeyi geliştirerek Android’in en büyük yaralarından birini en azından Snapdragon’lu cihazlarda kapatmayı planlıyor.
Yeni benimsenen yaklaşımda şirketler ‘Project Treble’ ile başarısız olan eski bakış açısından kurtuluyorlar. Artık Qualcomm gibi çip üreticileri aynı Android uyarlamasını ileride çıkacak olan yeni cihazları için de kullanabilecek. Böylece üreticilerin desteklemesi gereken yazılım çeşidi de azalmış olacak ve bir telefon çok daha uzun yıllar Android güncellemelerini alabilecek.
Bu gelişme sadece daha uzun süre Android güncellemelerini değil, aynı zamanda daha tutarlı ve stabil desteği de sağlayacak. Projede bulunan herhangi bir Snapdragon platformu dört farklı Android sürümünü ve dört yıl boyunca güvenlik güncellemelerini destekleyecek. Günümüzde üç yılı bile çok ender gördüğümüz Android pazarında çoğu telefon iki ya da daha az yıl içinde güncelleme yaşamını tamamlıyor. Böyle bir ortamda dört yıl iddiası gerçekleşebilirse Qualcomm ve Google bu ortaklıkla çok büyük bir işe imza atacak denebilir.
Snapdragon 888’ten itibaren!
Ancak tabii ki bu projenin de bir eksi yanı bulunmakta. ‘Project Treble’ eski donanımları desteklemeyecek. Yakında tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 11 ve Samsung Galaxy S21 serilerinde bulunması beklenen Snapdragon 888 ve sonrasındaki işlemciler bu projeyi destekleyecek. Yani yakın zamanda yalnızca amiral gemisi modeller bu projeye dahil olacakken zaman geçtikçe daha orta düzey telefonların da dört yıl Android güncellemesi aldığı bir gelecek çok da uzak görünmüyor.
Her ne kadar Google ve Qualcomm takımı tarafından geliştirilen bu proje geliştiriciler için güncelleme vermeyi kolaylaştırsa da bundan sonra çıkacak olan modellerin tüm Android güncellemelerini alacağını söylemek mümkün değil. Ancak dört yıl güncelleme desteği sloganıyla satılacak olan bir fiyat/performans modeli piyasada büyük etki yaratabilir.
Güncelleme
Microsoft, Windows 10 güncellemelerini zorunlu yapacak
Microsoft, ürün modelinden servis modeline geçme stratejisi nedeniyle; bazı Windows 10 kullanıcıları için artık zorla yapılan güncellemeler alışkanlık oldu.
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Microsoft’un ürün modeli kapsamında çıkardığı son işletim sistemi olan Windows 8.1’den sonra şirket; Windows 10 ile beraber dönemsel aralıklarla güncellemeler yapacağı servis modelli bir işletim sistemi stratejisi izliyor. Bu güncellemeler ile birlikte de sisteme yeni özellikler, ara yüzde yeni değişiklikler ve işlevler ile beraber güvenlik konusunda da geliştirmeler yapılması yolu izleniyor. Böylelikle şirket, birkaç senede bir işletim sistemi çıkartmak yerine; daha uzun vadede düşünüp yıllık iki güncellemeyle birlikte sistemini geliştirme yolunda gidiyor.
Teoride oldukça mantıklı olsa ve pratikte belli karşılığı alınsa da, güncellemelerle gelen bazı hatalar ve sorunlar kullanıcıları güncellemeler konusunda biraz soğutmuşa benziyordu. Dolayısıyla anlık olarak düzgün çalıştıklarında emin oldukları mevcut versiyonlarda kalmayı tercih eden birçok kullanıcı görmek mümkündü. Bu konuda devamlılık sağlamış da olsalar, bir sorun ile karşı karşıyalar. Her bir versiyon Microsoft tarafından belli bir süreye kadar destekleniyor. Bu süre sonunda ise kullanıcı güncelleme yapmaya zorlanıyor.
Windows 1903 kullananlar, artık kullanamayacaklar
Ki bu alanda kullanıcıya çok da fazla alan verilmemeye başlanmış gibi duruyor. Çünkü Windowslatest tarafından gelen yeni bilgilere göre Windows, Aralık ayının sonuna kadar Windows 10 1903 kullanan kullanıcıların sistemlerini 1909 versiyonuna yükseltecek. Buna neden olarak ise versiyonun 18 aylık ömrünü tamamlaması, bundan dolayı da artık desteklenmeyecek olması gösteriliyor.
Ancak Windows 10 1909 versiyonuna geçecek olanlar için çok da endişe edecek bir durum olduğu söylenemez. Çünkü 1903 temelli, dönemsel ve küçük bir güncelleme olan 1909 da şu anda bir süredir ulaşılabilir durumda olup oldukça iyi ve gelişmiş halde. Bununla birlikte, Windows 10 1909 versiyonunun da gelecek sene ilkbahar aylarında desteğinin son bulacağını hatırlatmakta fayda var. O tarihten sonra ise Windows 10 2004 versiyonuna geçiş zorunlu olacak.
Windows’un seneye gelecek olan dönemlik güncellemesinin ise Nisan ve Mayıs ayları arasında geleceği düşünülüyor.
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