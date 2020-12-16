Microsoft Authenticator artık şifreleri kaydedebilecek!

Şirket, Microsoft Authenticator mobil cihazlarda uygulamasının yakında şifre yönetimi ve otomatik doldurma özellikleriyle güncelleneceğini duyurdu. Şifreler Outlook, Hotmail ve diğer Redmond ürünleri kullanılarak Microsoft hesabınız kullanılarak senkronize edilecektir. Bu özellik, otomatik doldurma sağlayıcısı olarak Microsoft’u seçmenize, ardından yeni bir Chrome uzantısı aracılığıyla Microsoft’un Edge tarayıcısını veya Google Chrome’u kullanarak uygulamalarda veya web sitelerinde şifreleri senkronize etmenize olanak tanıyacak.

İlginizi çekebilir: Mac için Microsoft 365, M1 güncellemesi aldı!

reklam

Microsoft Authenticator, şifrelerinizi otomatik doldurabilecek

Şimdiye kadar, Authenticator iki faktörlü bir kimlik doğrulama uygulaması olarak büyük ölçüde faydalı olmuştu. Ancak, otomatik doldurma ve şifre yönetimi ile Google’ın otomatik doldurma ve şifre yöneticisinin yerine geçmesi yerinde bir güncelleme oldu. Bu, Google G-Suite (şimdi Google Workspace) yerine Microsoft’un Office ekosisteminde çalışan şirketler veya bireyler için özellikle yararlı olabilir.

Bu özellik şu an önizleme aşamasında olmasına rağmen iOS veya Android’deki Authenticator uygulamasının en son tam sürümünden erişilebiliyor.

Parolası otomatik doldurma özelliği nasıl kurulur?

Yeni Authenticator özelliğini kullanmak için, aşağıdaki adımları izleyerek uygulamada “Otomatik Doldurma” beta ayarlarını etkinleştirmeniz gerekli. Özelliği denemek için, uygulamayı açmanız, Ayarlar> Beta <Otomatik Doldurma seçeneğine gitmeniz ve Parolalar sekmesini etkinleştirmek için özelliği açmanız yeterli olacaktır. Cihazınızda otomatik doldurma özelliğini etkinleştirmek için, iPhone’da “Şifreleri Otomatik Doldur” ayarına veya Android’de “Otomatik Doldur” ayarına gitmeniz, ardından “Kimlik Doğrulayıcı” ayarını bulmanız ve hizmeti Microsoft olarak değiştirmeniz gerekiyor.

Microsoft Authenticator, yukarıda gösterildiği gibi bir web sitesinde başarıyla oturum açtığınızda oturum açma kimlik bilgilerinizi kaydetmenizi de isteyecektir.