Mobil cihaz alanında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Microsoft, yedi farklı akıllı telefondan desteğini çekti. Söz konusu modeller, artık hiçbir güncelleme alamayacaklar.

Microsoft, 2011 yılında Nokia ile ortaklık kurarak akıllı telefon dünyasına adım attı. Lakin başından beri işler pek iyi gitmedi. Microsoft Mobile alt ve orta sınıf modellerde belirli bir başarı elde etse de, amiral gemisi telefonlarda hiçbir kayda değer başarılı elde edilemedi. 2013 yılının sonunda dev firma, 3.79 milyar dolar karşılığında Nokia’yı satın aldı. Amerikalı teknoloji devi, 10 yıllık süreçte Nokia hissedarlarına toplam 1.65 milyar euro ödemeyi de kabul etti.

Departmanın çöküşü

Şirket, Nokia’nın altyapısını ve üretim tesislerini bünyesine geçirdi. 2014 yılından itibaren sadece kendi markasıyla üretime başladı. Ne var ki işler hiç de istenen gibi gitmedi. 2017 yılı itibariyle, Microsoft Mobile telefonların dünyadaki pazar payı yüzde 1’in altında ve departman, dev şirkete zarar ettiriyor. Ne yazık ki son bir yıl içinde 1850 kişinin işine de son verildi.

Amerikalı üretici; Lumia 640 XL, Lumia 650 ve Lumia 950; Acer Liquid Jade Primo, Liquid M330, Blu Win Jr LTE ve Win HD LTE’ye olan desteğine son verdi. Sadece HP Elite x3, Microsoft Lumia 950 ve 950 XL, Alcatel IDOL 4S, Alcatel OneTouch Fierce Xl, Softbank 503LV ve VAIO Phone Biz modelleri gelecekteki güncellemelerden faydalanabilecek.