Teknoloji devi Microsoft, 48 yıllık köklü tarihinde ilk defa piyasa değerinde önemli bir başarıya imza atarak 3 trilyon dolarlık bir değere ulaştı. Çarşamba günü NASDAQ borsasındaki işlemlerde, hisselerin yüzde 1,5 oranında artış göstermesi, şirketi Apple’dan sonra bu önemli kilometre taşına taşıdı ve Microsoft’u Apple’ın ardından bu başarıya ulaşan ikinci şirket konumuna getirdi.

Microsoft, Tarihi Bir An Yaşayarak 3 Trilyon Dolarlık Piyasa Değerine Ulaştı

Apple, bu değeri ilk olarak iki yıl önce, yani 2020’de aşmıştı. Son haftalarda, Microsoft ve Apple dünyanın en değerli şirketi olma konusunda sürekli olarak yer değiştiriyor ve Microsoft, bu ayın başlarında kısa bir süre için Apple’ı geride bırakmayı başarmıştı.

Microsoft hisse senedi son aylarda önemli bir yükseliş gösteriyor. Şirket, yapay zeka alanındaki yenilikçi çalışmaları ve duyurularıyla yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl Copilot for Microsoft 365 hizmetini duyuran Microsoft, bu açıklama sonrasında hisse senedi fiyatlarında belirgin bir artış elde etmişti. Şirket, son aylarda hemen hemen her hafta yapay zeka ile ilgili yeni özellikler ve ürünler duyurmaya devam ediyor.

Son beş yıl içinde şirketin hisse senedi fiyatı, Ocak 2019’da 107 dolar seviyesinden şu an yaklaşık 404 dolara kadar yükseldi. Bu, eski CEO Steve Ballmer’ın liderlik ettiği dönemdeki hisse senedi fiyatına kıyasla önemli bir artışı simgeliyor.

CEO Satya Nadella’nın 10 yıl önce şirketin başına geçmesi, Minecraft geliştiricisi Mojang, LinkedIn, GitHub ve Xamarin gibi şirketleri satın alarak şirketin mobil alandaki varlığını güçlendirmesine öncülük etti. Ayrıca, Nadella yönetiminde şirket, bir dizi yapay zeka şirketini satın alarak ve OpenAI’ye 10 milyar doların üzerinde yatırım yaparak yapay zeka alanında da büyük bir etki yaratmayı başardı.

Şirketin 2. Çeyrek mali 2024 kazanç raporu, gelecek hafta şirketin bu başarıyı gelir açısından nasıl değerlendirdiğine dair daha fazla bilgi sağlayacak. Microsoft değerleme başarısıyla finans sektörünün aklını başından almış durumda. Hem finans hem de teknoloji sektörü bu başarısyı yakından takip ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 3 trilyon değerlemeye ulaşan üçüncü şirket kim olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!