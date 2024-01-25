iPhone için APK. yolu açılmak üzere. Apple, Avrupa’da yürürlüğe giren yeni bir yasa ile başa çıkmak üzere iPhone uygulamaları üzerindeki kontrolünü değiştirmeye hazırlanıyor. The Wall Street Journal’ın raporlarına göre, bu ay içinde hayata geçirilecek olan düzenlemeler, Apple’ın kapalı ekosistemini terk edip dışarıdan uygulama indiren kullanıcılara yeni ücretler ve kısıtlamalar getirecek.

iPhone için APK. yani IPSW yükleme ihtimali var

Dijital Piyasalar Yasası (DMA) adı verilen yeni Avrupa yasası, teknoloji şirketlerinin iddia edilen rekabete aykırı uygulamalarını ele almayı hedefliyor. Özellikle Apple‘ın App Store aracılığıyla yapılan uygulama indirmelerindeki kontrolünü sınırlamayı amaçlayan bu yasa, şirketin stratejisine önemli bir müdahale anlamına geliyor.

DMA çerçevesinde, Apple’ın Avrupa’daki kullanıcılara, App Store dışında, yani dışarıdan yükleme olarak bilinen bir yöntemle uygulama indirmelerine izin vermesi bekleniyor. Ancak, şirket bu uygulamaları inceleyerek ve bu yolla indirme imkanı sunan geliştiricilere ek ücretler getirerek kontrolü elinde tutma niyetinde.

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Bu değişiklikler, Apple’ın kendi kısıtlamalarına ve yüksek komisyonlarına karşı çıkan uygulama geliştiricileri ile olan gerilimi artırabilir. Eleştirmenlere göre, Apple’ın sistemine yöneltilen rekabet karşıtı suçlamalar, kendi uygulamalarını diğerlerine karşı avantajlı bir konumda tutmakla ilgili.

Apple’ın AB kurallarına tepkisi, teknoloji devlerinin global çapta devam eden kontrol mücadelesinin bir parçasını oluşturuyor. App Store işletme marjının %70 ila %80 arasında olduğu tahmin edilirken, bu durum şirketi rekabetle ilgili olarak eleştirilere maruz bırakıyor.

Son zamanlarda Epic Games’in antitröst davası sonucu, Apple’ın geliştiricilere kendi ödeme sistemlerini kullanmalarına izin vermesi gerektiği belirlendi. Apple, bu duruma yanıt olarak geliştiricilere %27’lik bir komisyonla alternatif bir ödeme sistemi sunmayı düşünüyor.

Bu değişikliklere hazırlanan diğer teknoloji şirketleri arasında Meta Platforms, Spotify ve Microsoft gibi büyük oyuncular yer alıyor. Meta, Facebook reklamlarından doğrudan uygulama indirmeye izin verme planları yapıyor, Spotify kendi web sitesinden doğrudan indirme seçeneği sunmayı düşünüyor, ve Microsoft ise kendi üçüncü taraf uygulama mağazasını açma planları yapıyor.

Apple’ın Mart ayına kadar AB yasalarına uyum sağlama çabaları devam ederken, Avrupa Komisyonu da Apple ve diğer teknoloji şirketleriyle iletişim halinde kalmaya devam ediyor ve uyumsuzluk vakalarını göz ardı etmiyor. Teknoloji şirketleri, Apple’ın sağladığı herhangi bir açılıştan yararlanma fırsatını değerlendirme fırsatı buluyor. Ancak, sektör, devam eden tartışmalar ve düzenleyici incelemelerin, iPhone’larda uygulama dağıtımının gelecekteki manzarasını nasıl şekillendireceğini merakla bekliyor. Peki siz iPhone için APK. yani IPSW yüklenme ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz?