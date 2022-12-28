Microsoft, 2022 yılında en son işletim sistemi için iki grup özellik sundu. Bunlardan ilki olan 22H2 sürümü ya da “2022 Güncellemesi” Eylül ayında, “Moment 1” olarak adlandırılan ikincisi ise bir ay sonra yayınlandı. Microsoft’un kafa karıştırıcı güncelleme politikalarını açıklamakta isteksiz davranması, bir Windows meraklısının kendini biraz kaybolmuş hissetmesine neden olabiliyor.

Windows Central‘dan Zac Bowden’a göre, Windows 11 için bir sonraki özellik düşüşü Şubat veya Mart 2023’te gelecek.

“Moment 2” güncellemesi tablet modunu, çok daha iyileştirilmiş bir bildirim alanını (sistem tepsisi), Windows Arama için iyileştirmeleri, daha iyi bir Görev Yöneticisini, enerji verimliliğini yönetmek için yeni bir sayfayı, tam ekran widget’ları ve daha fazlasını getirecek. Tüm bu değişiklikler Microsoft’un kullanıcılardan gelen önemli eleştirileri ele alma ve Windows 11’i daha modern ve estetik olarak hoş hale getirme çabalarını sürdürecek.

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Daha modern olmaktan bahsetmişken, 2023’ün ilk özellik güncellemesinin Windows 8 döneminden kalma bazı eski iletişim kutuları için bir dizi yeniden tasarım sunulması bekleniyor. Windows 11 önizleme sürümleri halihazırda tarih/saat seçici, bu bilgisayarı yeniden adlandır, sıfırla, Windows Güvenlik Duvarı ve önceki sürüm kullanıcı arayüzüne geri dönme için yeni göz alıcı özellikler sunuyor.

“Moment 3” güncellemesine gelince, birkaç hafta önce bildirildiği gibi kullanıcılar bunu yılın ortasında bir yerde bekleyebilirler. Sürümün Mayıs veya Haziran 2023’te gelmesi muhtemel. Hangi özellikleri bekleyeceğimizi bilmiyoruz, ancak söylentiler Microsoft’un Windows Arama’yı geliştirmeye devam edeceğini ve çift ekranlı cihazlar için bir dizi güncelleme sunacağını söylüyor. Yazılım devi ayrıca stok Mail ve Takvim uygulamalarını yeni web tabanlı Outlook istemcisiyle değiştirecek.

Son olarak, “moment 4” Eylül veya Ekim 2024’te çıkması bekleniyor. Rapor, “moment 4” güncellemesinin Windows 11 23H2 olabileceğini söylüyor. Windows 11 22H2 ve kapsamlı yeni özellikler listesinin aksine, Windows 11 23H2 biraz daha az etkileyici bir dizi yeni özelliğe sahip daha küçük bir sürüm olacak.

Özetlemek gerekirse, Microsoft’un 2023’te Windows 11 için hazırladığı iddia edilenler şunlardır:

Windows 11 22H2 “moment 2” Şubat veya Mayıs 2023’te

Windows 11 22H2 “moment 3” Mayıs veya Haziran 2023’te

Eylül veya Ekim 2023’te Windows 11 “23H2” veya “moment 4”