Windows 7, 22 Ekim 2009’da piyasaya sürüldü, bu da piyasaya sürülmesinin üzerinden 13 yıldan fazla zaman geçtiği anlamına geliyor. Microsoft Windows işletim sisteminin önemli bir sürümüydü ve yaygın olarak selefi Windows Vista’ya göre önemli bir gelişme olarak kabul edildi. Windows 7, yeniden tasarlanmış bir görev çubuğu, sanal sabit diskler için destek ve çoklu dokunmatik giriş için geliştirilmiş destek dahil olmak üzere birçok yeni özellik sunmuştur.

Piyasaya sürüldüğü sırada bile minimum sistem gereksinimleri oldukça makuldü ve 1GB RAM ile birlikte yalnızca 1 GHz veya daha hızlı 32-bit (x86) veya 64-bit (x64) işlemci gerektiriyordu. Ancak şimdi, bir geliştirici Windows 7’yi 5MHz Pentium-S işlemci üzerinde çalıştırmayı başardı. Resmi gereklilikten 200 kat daha düşük işlemci söz konusu. Hepsi bu kadar da değil, sistemin RAM’i bile 128MB ile sınırlıydı.

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Bu test için kullanılan sürüm Windows 7 Ultimate yapı 7601 SP1’dir. NTDEV, bu özel kurulumda çalışmasını sağlamak için Windows 7’deki birçok işlevi devre dışı bırakmak veya kaldırmak zorunda kaldı. İlk oturum açma kullanıcı arayüzü de yüksek kaynak kullanımı nedeniyle devre dışı bırakılmıştır.

NTDEV bize Windows 7’yi 3 MHz gibi düşük bir saat hızında çalıştırdığını, ancak bunun ilginç bir video oluşturacak kadar işlevsel olmadığını söyledi. Geçmişte Windows 7’yi 36MB kadar az RAM ile çalıştırdığını, ancak örnek sistemin sayfa dosyasına (sanal bellek) ihtiyaç duymaması için 128MB kullandığını, ancak sistemin demosu sırasında aslında yaklaşık 70MB kullandığını söyledi. Tomshardware

İşletim sistemini başlatmak için gereken 28 dakika dışında, genel sistem nispeten kararlı. NTDEV komut istemi, WCPUID ve Not Defteri gibi birden fazla uygulamayı arka planda çalıştırmayı başardı.