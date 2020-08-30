EMUI 11 ve Hongmeng OS, Eylül ayında ortaya çıkacak!

Huawei‘nin resmi web sitesine göre, Huawei Geliştirici Konferansı (HDC 2020) bu yıl 10-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Konferans, Songshan Gölü‘nün çevresinde yapılacak. Burada Huawei’nin HMS Core 5.0, HarmonyOS ve EMUI 11‘i ile ilgili tüm gelişmeleri öğreneceğiz.

İlginizi çekebilir: Realme, yılda 100 milyon akıllı telefon satmayı hedefliyor!

reklam

EMUI 11 ve HarmonyOS hakkında neler anlatılacak?

Huawei‘nin CEO’su Richard Yu, iş geliştirme ve yazılım başkanı Wan Chenglu ve bulut hizmetleri başkanı Zhang Pingan konferansta konuşmacı olacak. Bunun haricinde şirkette çalışan özel konuklar da yazılımlarla ilgili detaylı bilgiler verecekler. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentiler, HarmonyOS 2.0‘ın yakında geleceğini ve yeni saat, bilgisayar ve tabletlerde kullanılacağını öngörüyordu. Yu Chengdong dün verdiği röportajda akıllı telefonlarda HarmonyOS’un bu sene kullanılmayacağını açıkladı. Fakat bu yazılımı gelecek sene Huawei cihazlarda görmeye başlayacağız gibi duruyor.

Bu yılın Haziran ayında Huawei, HMS Core 5.0‘ı yayınlamıştı. Yeni yazılım desteği ile birlikte ses, video, görüntü, grafik motoru ve artırılmış gerçeklik motorunda iyileştirmeler yapıldı. Gelecek versiyonlarda ne gibi yenilik ve iyileştirmeler yapılacağını da HDC 2020’de göreceğiz. EMUI 10.1, 30’dan fazla Huawei akıllı telefon ve tablet modeline güncelleme için hazır hale geldi. Yeni arayüzün ise tahmini olarak 250 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

Google, Android 11 işletim sisteminin son halini Eylül ayında yayınlayacak. Şu an geliştirilen EMUI 11 de Android 11 temeline dayanacak. Mate 40 serisi EMUI 11‘i kullanacak ilk telefon serisi olacak. Eylül ayının ortalarında konuyla ilgili daha net bilgiler ortaya çıkacaktır.