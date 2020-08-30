Akıllı Telefonlar
EMUI 11 ve Hongmeng OS, Eylül ayında ortaya çıkacak!
Huawei‘nin resmi web sitesine göre, Huawei Geliştirici Konferansı (HDC 2020) bu yıl 10-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Konferans, Songshan Gölü‘nün çevresinde yapılacak. Burada Huawei’nin HMS Core 5.0, HarmonyOS ve EMUI 11‘i ile ilgili tüm gelişmeleri öğreneceğiz.
İlginizi çekebilir: Realme, yılda 100 milyon akıllı telefon satmayı hedefliyor!
EMUI 11 ve HarmonyOS hakkında neler anlatılacak?
Huawei‘nin CEO’su Richard Yu, iş geliştirme ve yazılım başkanı Wan Chenglu ve bulut hizmetleri başkanı Zhang Pingan konferansta konuşmacı olacak. Bunun haricinde şirkette çalışan özel konuklar da yazılımlarla ilgili detaylı bilgiler verecekler. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentiler, HarmonyOS 2.0‘ın yakında geleceğini ve yeni saat, bilgisayar ve tabletlerde kullanılacağını öngörüyordu. Yu Chengdong dün verdiği röportajda akıllı telefonlarda HarmonyOS’un bu sene kullanılmayacağını açıkladı. Fakat bu yazılımı gelecek sene Huawei cihazlarda görmeye başlayacağız gibi duruyor.
Bu yılın Haziran ayında Huawei, HMS Core 5.0‘ı yayınlamıştı. Yeni yazılım desteği ile birlikte ses, video, görüntü, grafik motoru ve artırılmış gerçeklik motorunda iyileştirmeler yapıldı. Gelecek versiyonlarda ne gibi yenilik ve iyileştirmeler yapılacağını da HDC 2020’de göreceğiz. EMUI 10.1, 30’dan fazla Huawei akıllı telefon ve tablet modeline güncelleme için hazır hale geldi. Yeni arayüzün ise tahmini olarak 250 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor.
Google, Android 11 işletim sisteminin son halini Eylül ayında yayınlayacak. Şu an geliştirilen EMUI 11 de Android 11 temeline dayanacak. Mate 40 serisi EMUI 11‘i kullanacak ilk telefon serisi olacak. Eylül ayının ortalarında konuyla ilgili daha net bilgiler ortaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
Realme, yılda 100 milyon akıllı telefon satmayı hedefliyor!
Realme CEO‘su, Weibo profilinde resimli bir mektup paylaştı. Markanın son iki yılda elde ettiği başarıları burada kullanıcılara gösterdi. Mektupta şirket yöneticisi, Realme’nin art arda dört çeyrekte en hızlı büyüyen akıllı telefon markası olduğunu belirtti. Bunun dışında şirket, son çeyrekte pazar payı olarak dünya genelinde 7. sırada yerini aldı.
İlginizi çekebilir: Huawei, Fransa’nın 5G altyapısına katılabilir!
Realme hakkındaki beklentiler karşılandı mı?
Sky Li, Realme kurulduğunda insanların bu markanın piyasada kalıp kalmayacağı hakkındaki endişelerini belirtti. Fakat şu an şirket, akıllı telefon sahnesindeki en önemli aktörlerden biri haline geldi. Sky‘a göre şirket beklenenin üzerinde bir performans ile yerini kanıtladı. Ayrıca önümüzdeki iki yıl içerisinde Realme’nin bir akıllı telefon üreticisinden daha fazlası olacağını açıkladı. Şirketin sadece bir akıllı telefon üreticisi değil, “yaşam tarzı” haline geleceğini belirtti. Firma bu yıl akıllı saat, televizyon ve TWS kulaklıkları ile birlikte pazarda daha çok ürüne yer vermeye başladı.
Şirket yöneticisi, şirketin neredeyse tüm bölgelerde lider oyuncu konumunda olmasını istiyor. Paylaşılan listede Güney Asya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika, Çin ve Rusya yer alıyor. Son olarak Sky Li, markanın yılda 100 milyondan fazla akıllı telefon satmasını bekliyor. Şirket eğer bu eşiği geçerse ana akım markaların arasında yer alabilir. Firma, 1 Eylül’de 5G bağlantısına sahip Realme X7 serisi ile 5G destekli telefonlarını arttırmayı planlıyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia 3.4 tasarım detayları ve teknik özellikleri belli oldu!
Nokia 3.4 yeni bilgiler ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Firmanın yeni cihazının tasarım detayları ve teknik özellikleri ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir; ASUS, uygun fiyatlı 4 yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabilir
Nokia 3.4, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Telefon piyasasında eski günlerine dönmek isteyen Nokia çalışmalarını sürdürüyor. Nokia 3.4 modelini geliştiren firmanın yeni cihazı Geekbench üzerinde görüntülendi. Tekli çekirdek performansında 252 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise bizleri 1259 puan ile karşılamakta. Teknik özelliklerine yakından bakma fırsatı bulduğumuz cihaz, işlemci konusunda henüz kesinleşen bir bilgiye sahip değil. “Bengal” kod adıyla listelenen işlemci, hem Snapdragon 662 hem de Snapdragon 460 için kullanılmakta. Ancak onun dışında bazı teknik özelliği belli olan akıllı telefon, 3 GB RAM ile bizleri karşılıyor. 4000 mAh batarya kapasitesine ve 10 W hızlı şarj desteğine sahip olacak cihazın tasarım detayları da belli oldu.
6.5 inç HD+ delikli ekran ile gelecek akıllı telefonun bir adet de 8 MP değerinde ön kamerası bulunuyor. Daha önceden hayran tasarımı olarak lanse edilen görüntülerin gerçek olacağı belirtilen akıllı telefon arka tarafta bizleri üçlü kamera kurulumu bile karşılamakta. Kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 5 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak bizleri karşılarken, dizayn olarak yuvarlak çerçeve içerisine yerleştirilmiş üç kamera görülmekte. Parmak izi okuyucusu da cihazın arka tarafında yer alırken, akıllı telefon bizleri Android 10 ile karşılayacak. Nokia 3.4 modelinin 3 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Fransa’nın 5G altyapısına katılabilir!
Çinli teknoloji devi Huawei, ABD yasağı yüzünden yoğun bir şekilde gündemde. ABD‘nin birçok müttefiki Huawei’yi karşısına aldı. Bazı Avrupa ülkeleri 5G altyapısından şirketi çıkarma kararı aldı. Ancak Fransa, Huawei’yi 5G altyapısından çıkarmayacak. Son gelişmelere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Huawei‘nin 5G ağından çıkarılmayacağını ve işbirliği içinde olacaklarını açıkladı.
İlginizi çekebilir: Huawei Watch Fit, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Macron, Huawei ile nasıl bir yol izleyecek?
Macron, Avrupa’da 5G tedarikçisi olarak hizmet verebilecek Nokia ve Ericsson‘un bulunduğunu söyledi. Yurtiçi iletişimin güvenliğini sağlamak için Avrupalı tedarikçilere yönelmenin normal olduğunu belirtti. Çin devlet başkanı Xi Jinping’e “Güvenlik için herkes kendi bölgesinin tedarikçisinden hizmet almak ister” şeklinde bir söylemde bulundu. Macron, gazetecilere verdiği demeçte “Bizim de Avrupa’da bulunan 5G çözümlerini istememiz normaldir.” dedi. Bunun yanı sıra Huawei gibi Çinli şirketleri de yasaklamak gibi bir tavrı bulunmayacak.
Huawei‘den 5G teknolojisi alan Fransız telekom operatörleri yalnızca sekiz yıllık lisans alabilecekler. Ayrıca hükümet, askeri üsler, nükleer tesisler ve hassas konumların kullanacağı altyapıyı Huawei’den geçirmeyecek. Bu, güvenlik adına yapılmış bir kısıtlama olarak değerlendiriliyor. Amerikan hükümetinin Huawei‘ye yaptığı baskılar son aylarda olduça arttı. Buna rağmen şirket, hız kesmeden yeni teknolojiler ve ürünler geliştirmeye devam ediyor. Umarız en kısa sürede Huawei ve ABD arasındaki bu gerginlik sona erer ve kullanıcıların tedirginlikleri giderilir.