Levent Özdilek Park Xiaomi Mi Store açılıyor!

Microsoft hassas bilgilerin çalındığını açıkladı. Microsoft, “Thallium” kod adlı, Kuzey Kore‘den çalıştığı düşünülen hacker grubunun saldırısı sonrası hassas bilgilerin çalındığını, ancak durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

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Microsoft, web sitelerine yapılan bu saldırı ile bir şok yaşadı. Saldırıyı yapan “Thallium” kod adlı grubun Kuzey Kore‘de faaliyet gösteren bir grup olduğu düşünülüyor. Bu grubun devleti çalışanlarının, üniversite personellerinin, nükleer silah alanında çalışan kişilerin bilgilerini hedef aldığı açıklandı.

Microsoft, açtıkları dava sonrasında, saldırıya hedef olan 50 domainin de kendi kontrollerine geçtiğini belirtti. Hedefine ulaşmak için kötü amaçlı yazılım da kullanmış olan Thallium‘un yaptığı saldırı, daha uzun süre konuşulacak gibi gözüküyor.