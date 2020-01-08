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Levent Özdilek Park Xiaomi Mi Store açılıyor!
Xiaomi‘nin ülkemizdeki yeni Mi Store‘u bu hafta sonu Levent Özdilek Park AVM‘de açılıyor! Şirketin ülkemizdeki resmi distribütörlerinden Sanal İletişim tarafından açılacak mağaza, 11 Ocak 2020 tarihinde saat 13:00 itibarıyla kapılarını açacak.
İlk 100 alışverişe Redmi AirDots hediye!
Mağaza açılışına özel, 1000 TL ve üzerinde alışveriş yapan ilk 100 kişi Redmi AirDots kulaklık kazanacak. Ayrıca seçili telefonlarda %15, ekosistem ürünlerinde ise %30’a varan indirimler olacak.
HWP’den Mi Note 10 alana destek
Açılış günü saat 14:00‘a kadar mağazadan Xiaomi Mi Note 10 satın alan ve ekibimizden Yıldıray Gökkaya’yı bularak adına düzenlenmiş faturasını gösteren ilk kişiye 100 dolar destekte bulunacağız.
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Yeni Xiaomi mağazası Konya’da açılıyor! Kampanyalar neler?
Son dönemde ülkemizdeki varlığını ciddi bir şekilde arttıran Xiaomi, yeni mağazasını şimdi de Konya’ya açıyor. 11 Ocak Cumartesi günü saat 13:00 itibarıyla Konya Kulesite AVM’de açılacak yeni Mi Store‘da birçok indirim ve hediye kampanyası olacak.
Konya Xiaomi Mi Store kampanyaları neler?
Açılışa özel akıllı telefonlarda %15, ekosistem ürünlerinde ise %40‘a varan bir indirim söz konusu. Ayrıca bu indirimlerin yanı sıra mağaza açılışında toplamda 153 adet hediye de Xiaomi severleri bekliyor olacak.
- Alışveriş yapan 3 kişiye telefon,
- 30 kişiye Mi Band 4 bileklik
- 40 kişiye Redmi AirDots kulaklık
- 40 kişiye 10.000 mAh Redmi Powerbank
- 40 kişiye Basic kulaklık
Açılışta biz de orada olacağız!
13 Ocak Cumartesi günü ekibimizden Ersin Akman ve Kerem Enginar da açılışta olacak. Mağazaya gelen izleyenlerimizin bir selamını bekliyoruz 🙂
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Microsoft hassas bilgilerin çalındığını açıkladı
Microsoft hassas bilgilerin çalındığını açıkladı. Microsoft, “Thallium” kod adlı, Kuzey Kore‘den çalıştığı düşünülen hacker grubunun saldırısı sonrası hassas bilgilerin çalındığını, ancak durumun kontrol altına alındığını açıkladı.
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Microsoft, web sitelerine yapılan bu saldırı ile bir şok yaşadı. Saldırıyı yapan “Thallium” kod adlı grubun Kuzey Kore‘de faaliyet gösteren bir grup olduğu düşünülüyor. Bu grubun devleti çalışanlarının, üniversite personellerinin, nükleer silah alanında çalışan kişilerin bilgilerini hedef aldığı açıklandı.
Microsoft, açtıkları dava sonrasında, saldırıya hedef olan 50 domainin de kendi kontrollerine geçtiğini belirtti. Hedefine ulaşmak için kötü amaçlı yazılım da kullanmış olan Thallium‘un yaptığı saldırı, daha uzun süre konuşulacak gibi gözüküyor.
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İzmir Hilltown AVM’ye Xiaomi Mi Store açılıyor! Kampanyalar neler?
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Cep telefonlarinda %15 indirim ve seçili ekosistem aksesuar ürünlerinde %50’ye varan indirimler.
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Xiaomi Mi Band 4 akıllı bileklik 159.99 TL
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Xiaomi Mi True Wireless Earbuds (Redmi AirDots): 109.99 TL
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10.000 mAh Powerbank 69.99 TL
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Alışveriş yapan ilk 35 kişiye Mi Band 4 hediye, sonraki 35 kişiye Redmi 10.000 mAh powerbank hediye! (ALT LİMİT YOK)
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Alışveriş yapan 100. Kişiye Mi True Wireless Earbuds Basic (Redmi Airdots) kulaklık
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Alışveriş yapan 200. Kisiye Mi Band 4 hediye edilecek.
Açılışta ekibimizden Ersin Akman ve Kerem Enginar da olacak. Açılışa gelecek takipçilerimiz bize selam vermeyin unutmasın 🙂