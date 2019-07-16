Mi 9T vs Galaxy S10e vs P30 karşılaştırması

Orta-üst segmentte rekabet eden Xiaomi Mi 9T vs Samsung Galaxy S10e vs Huawei P30 cihazlarını karşılaştırıyoruz.

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Ülkemizde amiral gemi olarak sınıflandırılan telefon fiyatlarının ulaşılması zor hale geldiği günümüzde, tüketiciler orta-üst segment cihazlara daha çok ilgi duyuyor. Üç büyük cihaz üreticisi Samsung, Huawei ve Xiaomi‘de satış pazar paylarının önemli bir kısmını bu segmentte bulunan cihazlardan karşılıyor. Bu sınıfta yer alan Huawei P30 vs Samsung Galaxy S10e ve Xiaomi Mi 9T modelleri tüketicilerin karşılaştırdığı cihazlar arasında yer alıyor.

Mi 9T vs Galaxy S10e vs P30 ekran karşılaştırması

İlk olarak Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un cihazı ile başlayalım. Samsung Galaxy S10e‘nin ön kısmında Infinity O adı verilen delikli olarak tabir edilen ekran bizleri karşılıyor. 5.8 inç büyüklüğündeki ekran Dinamik AMOLED teknolojisi ile üretilmiş. 1080 x 2280 FHD+ ekran ile birlikte gelen ön panel 19:9 en boy oranı ile bizleri karşılıyor. Panelin inç başında düşen piksel sayısı ise 438 ppi. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ön panel HDR10+ teknolojisine sahip. Cihazın sahip olduğu Always-on display teknolojisi ile ekranın aktif olmasına ihtiyaç duymadan bildirimlerinizi ve saatinizi görme imkanına sahipsiniz.

18 Haziran tarihinde ülkemizde tanıtımı gerçekleştirilen ve bazı ülkelerde Redmi K20 olarak bilinen Mi 9T, ön tarafta tam ekran deneyimi sunuyor. 6.39 inç büyüklüğündeki ekran %86.1 ekran kasa oranı ile dikkat çekiyor. 1080 x 2340 piksel ve 403 ppi oranına sahip ön panelde 19.5:9 görüntü oranı kullanılıyor. AMOLED ekran kullanan ön taraf Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunmakta. Cihazın ekranı HDR teknolojisini destekliyor.

Mart ayında tanıtılan Huawei P30 serinin ortanca telefonu olarak satışa sunuldu. 6.1 inç büyüklüğündeki ekran damla çentik formatında karşımıza çıkmakta. %85.8 ekran kasa oranına ulaşan cihaz OLED panel kullanıyor. DCI-P3 ve HDR10 teknolojilerini destekleyen ön panel 19.5:9 görüntü oranını kullanmakta. Telefonda inç başında düşen piksel oranı ise 422 ppi .

Mi 9T vs Galaxy S10e vs P30 işlemci karşılaştırması

Üç cihazda orta segmentte öne çıkan mobil işlemcileri kullanıyor. İşlemci karşılaştırmamıza Xiaomi Mi 9T ile başlayalım. Nisan ayının başında tanıtılan orta segment cihazlar için dizayn edilen Snapdragon 730, 64 bit mimari ile üretildi. 8 nanometre üretim sürecine sahip işlemci sekiz çekirdekten oluşuyor. İşlemci 2.2 Ghz hızında çalışan çift çekirdek ve 1.7 Ghz hızında çalışan Kryo 470 Silver ile güçlendiriliyor. İşlemci GPU’su ise Adreno 618. Ayrıca, cihaz Antutu v7 Benchmark testinden 218.625 puan aldı.

Huawei P30 ise Eylül 2018’de tanıtılan HiSilicon Kirin 980 işlemciyi kullanmakta. 8 çekirdeğe sahip bu işlemci 3 ünite halinde çalışmakta. Bunlar 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A76, 2x 1.92 GHz ARM Cortex-A76 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 yardımcı işlemcileri. Mali G76 GPU birimini kullanan işlemci 7 nanometre üretim süreci ile dizayn edildi. Ayrıca, cihaz Antutu v7 Benchmark testinden 309.056 puan aldı.

Samsung Kasım 2018’de tanıttığı Exynos 9 Series 9820 işlemcisini Galaxy S10e için kullandı. 8 çekirdeğe sahip işlemci P30’da olduğu gibi üç ünite ile çalışmakta. Bunlar 2×2.73 GHz Mongoose M4, 2×2.31 GHz Cortex-A75 ve 4×1.95 GHz Cortex-A55 yardımcı işlemcileri. Mali-G76 MP12 GPU’sundan yararlanan işlemci 8 nanometre üretim sürecine tabii tutuldu. Ayrıca, cihaz Antutu v7 Benchmark testinden 340.345 puan aldı.

Mi 9T vs Galaxy S10e vs P30 kamera karşılaştırması

Ön ve arka tarafta toplamda dört adet kamera kullanan Huawei P30‘un DxOMark sonucu açıklanmamıştı. Konu ile ilgili olarak Chengdong P30 Pro ile kamera puanlarının fazlasıyla benzer olduğu için açıklanma gereksinimi duymadıklarını belirtmişti. Serinin orta segment cihazının arka tarafında üç adet kamera bulunuyor. Arka taraftaki ana kamera 40 MP çözünürlüğünde ve f.18 diyafram açıklığına sahip. Laser Auto Focus sistemini kullanan kamera 4K çözünürlüğündeki videoları 30 kare çekebiliyor. İkinci kamera ise 8 MP f/2.4 diyaframa sahip telefoto kamera. Bu kamera teknolojisi ile kişiyi arka plandan ayırabilir, portre fotoğraflar çekebilirsiniz. Üçüncü kamera ise 16 MP f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera ile geniş açıya sahip fotoğraflar çekebileceksiniz. Ön tarafta ise damla çentik formatında bizleri selfie kamerası karşılamakta. 32 MP f/2.0 diyaframa sahip ön kamera ile FHD 1080P 30 kare videolar çekebilmektesiniz.

Tam ekran deneyimini açılır kapanır ön kamera (pop-up) teknolojisi ile sağlayan Mi 9T‘nin arka kısmında üç adet kamera bulunuyor. Cihazın ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyaframa sahip. Cihazın ikinci kamerası 8MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip. İkinci telefoto kamera ile kişiyi arka plandan ayırabilecek, portre fotoğraflar çekebileceksiniz. Arka tarafta bulunan son kamera da 13 MP çözünürlüğe sahip. f/2.4 diyaframa sahip üçüncü kamera ile kullanıcılar ultra geniş açıya sahip fotoğraflar çekebilecek. Cihaz video çekim desteği noktasında ise arka tarafta 4K 30 kare çözünürlüğünü desteklemekte. Cihaz ön yüzüne geldiğimizde ise LED aydınlatmaya sahip açılır kapanır kamera bizleri karşılıyor. Pop-up kamera 20 MP çözünürlüğünde ve f/2.2 diyaframa sahip. Mekanizmalı yapıya sahip kamera 1080P 30 kare videolar çekmenize olanak sağlıyor.

Ana kamera özelinde Galaxy S10+ ile aynı donanıma sahip S10e’nin arka tarafında iki, ön tarafında bir adet kamera bulunuyor. Arka taraftaki ana kamera 12 MP çözünürlüğünde. Diyafram aralığını 1.5 ile 2.4 arasında değiştirebilen ana kamera Dual Pixel teknolojisini içerisinde barındırıyor. Ayrıca cihaz video desteği anlamında arka tarafta 4K 60 kare videolar çekmenize olanak sağlıyor. İkinci kamera ise ultra geniş açılı fotoğraflar çekmenizi sağlayan 16 MP f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı kamerası. Cihazın ön tarafı ise Samsung’un Infinity-O adı verilen delikli kamera yerleşimini benimsiyor. Öz çekim kamerası 10 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyaframa sahip. Cihazın ön kamerası videoda 4K 30 kareyi desteklemekte.