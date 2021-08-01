Akıllı Telefonlar
Mi 11 Lite 1 Ay Geçirmek | Dilşah’la 1 Ay
Mi 11 Lite modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. “Dilşah ile 1 ay” adını verdiğimiz serimizde Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak. Geçtğimiz ay General Mobile GM 21 Pro cihazını deneyimleyen Dilşah bu ay Mi 11 Lite hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda sizlerle paylaşıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: GM 21 Pro Alınır Mı? | O Ekran Olmamış Mı Ne?
Mi 11 Lite Özellikleri;
Boyut: 160.5 x 75.7 x 6.8 mm
Ağırlık: 157 gram Ekran: 6.55 inç AMOLED, 10-bit, 90Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 732G
Depolama: 128 GB
Bellek: 6 GB
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 4250 mAh
Şarj: 33 Watt
Xiaomi Mi 11 Ailesine Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için tıklayın!
Xiaomi Mi 11 Ailesine Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için tıklayın!
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Microsoft Surface Duo 2’nin Fotoğrafları Sızdırıldı!
Surface Duo, 2020’nin hem en ilginç hem de en başarısız cihazlarından biriydi ancak Microsoft denemekten vazgeçmiyor. Şirket, piyasaya sürülmesine daha aylar varken sızdırılan yeni bir model üzerinde çalışıyor. İddiaya göre bu modelin adı ‘Microsoft Duo 2’. Microsoft Surface Duo 2’nin prototipi gibi görünen bir video çevrimiçi olarak yayınlandı ve Windows Central’ın söz konusu görüntülerinin meşru olduğuna inanmak için nedenleri var.
Surface Duo 2, orijinal ürünün çift ekranlı tasarımını koruduğu görünüyor, ancak bu sefer arkada yeni bir üçlü kamera kurulumu var. Microsoft’un ultra geniş ve telefoto kameralarla eşleştirilmiş bir ana kamera da söylentilerden birisi . Önceki modelde, Microsoft’un ultra geniş ve telefoto kamerası bulunmayan tekli kamera sistemi kullanması eleştirilmişti.
Kamera modülünün kendisi oldukça büyük ve seçilen renkten bağımsız olarak siyah camla kaplanmış. Her zamanki LED flaş ve bir lazer otomatik odaklama sistemi ile birleştirilmiş.
Diğer harici değişiklikler arasında, artık güç düğmesine gömülü olduğuna inanılan parmak izi okuyucunun konumlandırılması ve Surface Duo 2’nin sağ tarafındaki ortalanmış USB-C yuvası yer alıyor.
Surface Duo 2, Ekim Ayına Kadar Satışa Sunulacak
Microsoft Surface Duo 2’nin Eylül veya Ekim 2021’de üst düzey teknik özelliklerle (ve umarız daha iyi bir yazılımla) piyasaya sürülmesi planlanıyor. Liste Qualcomm’un Snapdragon 888’i, 5G ağ desteğini ve hatta temassız ödemeler için bir NFC desteğini içerecek.
Orijinal Microsoft Surface Duo, eski Snapdragon 855’i içeriyordu, bu nedenle dahili yükseltmeler hoş bir değişiklik olacak. Ekranlar muhtemelen biraz daha büyük ve çerçeveler daha ince olacak, ancak ürünün genel boyutu büyük ölçüde değişmeden aynı kalacak.
Microsoft’tan yakın zamanda yapılan bir patent başvurusu, şirketin çift ekranlı form faktörüne kickstand benzeri bir özellik eklemeyi denediğini öne sürdü. Surface Duo 2 bu kickstand tasarımına sahip değil, bu yüzden cihaz bu yıl içerisinde piyasaya çıktığında kickstand tasarımını cihazda göremeyeceğiz.
Görüntülere bakıldığında, Microsoft’un Surface Duo 2’yi buzlu siyah ve buzlu beyaz renklerinde sunması muhtemel görünüyor. Cihazın fiyatının ne olacağı henüz belli değil, ancak Microsoft’un 1.399 dolardan perakende satış yaptığı önceki modelden daha rekabetçi bir fiyat hedefleyeceğini umuyoruz.
Genel olarak iyileştirmelerle Surface Duo 2, önceki modelden çok daha çekici olabilir. Her ne kadar Galaxy Z Fold 3 gibi yapım aşamasında olan cihazlar olsa da, muhtemelen 2021’in en iyi telefonlarından biri olmayacak.
Microsoft’un, Galaxy Z Fold 3 gibi gerçekten katlanabilir bir ekranı tercih etmek yerine Surface Duo 2’de ayrı ekran kullanması bunun nedenlerinden biri.
İlk cihazda çeşitli yazılım güncellemeleri yapıldı ancak Android 11 henüz yayınlanmadı. Ve bu Surface Duo’yu çoklu görev, dokunmatikle ilgili sorunlar, kitap okuma modunda ekran kapanması ve parmak izi okuyucusunun donması gibi sorunları olan bir cihaz olarak anılmasını sağladı.
Surface Duo 2’nin kamera donanımları muhtemelen, telefoto, ultra geniş açı ve standart lens olarak çıkacak gibi görünüyor.
Bir Önceki Model Microsoft Surface Duo
Geçtiğimiz sene çıkan Surface Duo’yu hatırlamak gerekirse, 5.6 inç büyüklüğünde 2700 x 1800 piksel AMOLED bir ekrana sahip. Açıldığında ise 8.1 inç boyutuna ulaşan Surface Duo, Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisini barındırıyor. 6GB RAM ve dahili 128 veya 256 GB UFS 3.0 depolama alanı mevcut. Kamera açısından ise Surface Duo, 11 megapiksel f/2.0 diyafram ve 4K video kaydı ile karşımıza çıkıyor.
3577 mAh batarya ve 18W hızlı şarj teknolojisine sahip. Surface Duo, Android 10 işletim sistemiyle karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra cihaz parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliklerini de destekliyor. 145.2 mm x 93.3 mm x 9.9 mm boyutlarındaki Surface Duo, tam 250 gram ağırlığında.
Geçtiğimiz sene telefon geliştirmeye başlayan Microsoft, telefon geliştirmede diğer üreticilerin gerisinde kalıyor gibi görünüyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Samsung Doğruladı! | Bu Yıl Yeni Bir Galaxy Note Görmeyeceğiz!
Samsung’un, yılın 2. yarısında en çok beklenilen, merak edilen ve bugüne kadar sektöre öncü olmuş modeli olan Galaxy Note serisinin yeni üyesini maalesef bu yıl göremeyeceğiz. Şirket bu yıl Note serisi yerine, kalemle kullanılabilecek olan yeni Galaxy Z Fold serisine odaklanacağını açıkladı. Note serisini önümüzdeki yıl görüp görmeyeceğimiz hakkında ise kesin bir bilgi vermeyen Samsung, Note serisiyle ilgili kapıyı açık bırakmaya devam edecek gibi gözüküyor.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 özellikleri detaylanıyor!
Samsung, Note serisine odaklanmak yerine, Note serisine has olan özellikleri diğer cihazlarda da sunmaya çalışacak
Resmi ünvanıyla Samsung Electronics’in Mobil Komünikasyon Müdürü Dr. TM Roh, Samsung’un değişen trendleri yakalayabilmek için artık Note cihazlara has olan özellikleri, markanın diğer cihazlarına da entegre etmeye başlayacaklarını belirtti. Aynı zamanda bu sene yeni bir Galaxy Note görmeyeceğimizi de açıklayan Roh, önümüzdeki yıla dair herhangi bir pozitif veya negatif sinyal de vermedi. Roh tarafından yapılan açıklamalar sonrasında ise, insanların kafalarındaki soru işaretleri daha da artmaya başladı.
Şüphesiz ki Samsung, katlanabilir cihazlara ciddi bir önem vermeye başladı. 3. jenerasyon olarak karşımıza çıkacak olan Z Fold 3 ve Flip 3 de Samsung’un öne çıkarmak istediği cihazlar arasında olacak. Samsung tarafından yapılan açıklamalar da göz önüne alındığında, 11 Ağustos’ta yapılacak olan Galaxy Unfold etkinliği Samsung fanları açısından geçmişte olduğundan çok farklı karşılanacak. Ayrıca yeni bir Galaxy Note görememenin burukluğu da birçok Galaxy Note kullanıcısı için hayal kırıklığı yaratabilir.
Galaxy Note serisi neden bu kadar önemli
Samsung’un Galaxy Note serisi ilk olarak 2011 yılında duyurulmuştu ve o günden bugüne Galaxy Note serisi akıllı telefon pazarında çok önemli bir yere sahipti. Note cihazlar phablet olarak adlandırılan boyutlarına rağmen, kalemle kullanabilme gibi sektörde eşi olmayan özelliklere sahipti ve akıllı telefon sektörüne yön veriyordu. Bu gibi özellikleriyle birçok insanın cebine girmeyi başaran Note serisi haliyle Samsung için stratejik bir öneme de sahipti. Fakat şimdi Note ailesi, yerini katlanabilir cihazlara bırakacak. Bu durumun Samsung’a uzun vadede nasıl bir etkisinin olacağı merak konusu çünkü Samsung şuana kadar piyasaya çıkardığı hiçbir katlanabilir telefonla aradığı başarıyı yakalayamadı. Ve bize kalırsa kısa vadede Note serileri kadar başarı yakalayabilmeleri de mümkün görünmüyor.
Son yıllarda yanlış stratejiler izlemeye devam ettiğini düşündüğümüz Samsung, umarız bu çok tartışılan kararla başarılı bir hamle yapmıştır ve umarız Note serisini ürün gamından çıkarmış olması sektörde yeniden iyi bir pozisyona gelmelerine yardımcı olur.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Mi 11 Lite 1 Ay Geçirmek | Dilşah’la 1 Ay
Elon Musk: ‘Hiçbir şeyin CEO’su olmak istemiyorum’
HEM KABLOLU HEM KABLOSUZ FARE! | ROG Gladius III Wireless incelemesi
Fenerbahçe kripto parası için tarih geldi!
Starbucks elektriği ile Bitcoin madenciliği!
Mi 11 Lite 1 Ay Geçirmek | Dilşah’la 1 Ay
HEM KABLOLU HEM KABLOSUZ FARE! | ROG Gladius III Wireless incelemesi
Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası
TCL 20 SE İnceleme | Sinema Salonu Gibi Ekran ve Hi-Res Stereo Hoparlör! (Hem De Giriş Segmentinde)
PROFESYONELLERE ÖZEL ANAKART! | Asus ProArt B550 Creator
Mi 11 Lite 1 Ay Geçirmek | Dilşah’la 1 Ay
HEM KABLOLU HEM KABLOSUZ FARE! | ROG Gladius III Wireless incelemesi
Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası
TCL 20 SE İnceleme | Sinema Salonu Gibi Ekran ve Hi-Res Stereo Hoparlör! (Hem De Giriş Segmentinde)
PROFESYONELLERE ÖZEL ANAKART! | Asus ProArt B550 Creator
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.