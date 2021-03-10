MGM Studios yeni logosunu tanıttı

MGM Studios, ikonik hale gelen aslanlı logosunu güncelledi. Şirket yeni logosunda gerçek aslan kullanmadı ve modern hale getirdi.

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MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) Studios, son olarak 2012 yılında güncellediği ikonik logosunu bir kez daha yeniledi. Günümüze uygun olarak hazırlanan ve son derece parlak, altın metalik renklerin kullanıldığı yeni logoda ilk defa gerçek aslan yer almadı. Ayrıca logodaki ibarelerin yazı türlerinde de güncellemeler yapıldı. Böylece logo, daha modern bir görünüme kavuştu.

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MGM Studios’un logosundaki yenilikleri görmek için ziyadesiyle dikkatli bir halde bakmak gerekiyor. Çünkü şirket; evvelki logoda yer alan metalik kısımları daha canlı bir hale getirip, biraz daha ayrıntılı hale geldi. Ayrıca “Leo” olarak isimlendirilen aslan da yeni logoda CGI, yani “bilgisayar üretimli imgeleme” teknolojisi ile hareket ettirildi. Bu durum, hayvan hakları savunucularını sevindirecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Zira MGM Studios, bu kez de canlı bir aslandan faydalanmamış oldu.

Bunlara ek olarak MGM Studios şirketinin yaptığı tek yenilik, logonun yenilenmesi değil. Şirket, Metro-Goldwyn-Mayer sözlerinin baş harflerini kullanarak yeni bir monogram da oluşturdu. Bu monogram, “Sanat sanat içindir.” ibaresinin Latince karşılığı olan ve logoda da gördüğümüz “Ars gratia artis” sözlerini de bünyesinde barındırıyor.

Son olarak MGM Studios şirketinin yeni logosu ilk kez; Channing Tatum’un başrolünde olduğu komedi filmi Dog’da kullanılacak. Film Temmuz 2021’de gösterime girecek.

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