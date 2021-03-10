Disney Plus, 100 milyon aboneye ulaştı

Dünyanın en popüler online dizi ve film izleme platformlarında biri olan Disney Plus, 100 milyon abone sayısını geride bıraktı. Şirket şu anda Netflix’in ardından dünyanın en büyük ikinci streaming servisi konumunda.

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The Mandalorian, Hamilton ve WandaVision gibi eleştirmenlerce beğenilen orijinal içerikleri ile öne çıkan Disney Plus, dünya genelinde 100 milyon aboneye ulaştı. Kasım 2019’da piyasaya sürülen streaming yayın servisi, sektör lideri Netflix’in hemen arkasından büyümeye devam ediyor.

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Disney Plus’ın elinde çok güçlü markalar var. Disney Plus; Marvel, National Geographic, Star Wars ve Pixar’dan oldukça seçkin bir içerik yelpazesine sahip. Ayrıca platform hem remake hem de orijinal yapımlarıyla Netflix, Prime Video ve Hulu gibi akış devleriyle olan rekabet gücünü gitgide artırıyor.

Disney Plus’ın büyümesinde koronavirüs pandemisinin etkili olduğunu görmek pek zor değil. Ancak The Mandalorian ve WandaVision gibi diziler de Disney Plus’ın daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oldu.

Disney Plus platformunun abone sayısı 1 Ocak tarihinde 95 milyona ulaşmıştı. Noel öncesinde 2 Aralık’ta ise yaklaşık 87 milyon seviyesindeydi. Noel’de hızlı bir şekilde yükseldikten sonra yeni yılla birlikte platformun hızı biraz azalmış gibi görünüyor.

Son olarak Disney, 2021 yılı içerisinde Disney Plus servisini daha fazla ülkeye getirmek istiyor. Güney Kore, Hong Kong ve Doğu Avrupa da dahil olmak üzere birçok farklı ülke bu yıl Disney Plus’a kavuşacak. Servisin Türkiye’ye de 2021 yılında gelmesi bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.

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