Genel
Disney Plus, 100 milyon aboneye ulaştı
Dünyanın en popüler online dizi ve film izleme platformlarında biri olan Disney Plus, 100 milyon abone sayısını geride bıraktı. Şirket şu anda Netflix’in ardından dünyanın en büyük ikinci streaming servisi konumunda.
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The Mandalorian, Hamilton ve WandaVision gibi eleştirmenlerce beğenilen orijinal içerikleri ile öne çıkan Disney Plus, dünya genelinde 100 milyon aboneye ulaştı. Kasım 2019’da piyasaya sürülen streaming yayın servisi, sektör lideri Netflix’in hemen arkasından büyümeye devam ediyor.
Disney Plus’ın elinde çok güçlü markalar var. Disney Plus; Marvel, National Geographic, Star Wars ve Pixar’dan oldukça seçkin bir içerik yelpazesine sahip. Ayrıca platform hem remake hem de orijinal yapımlarıyla Netflix, Prime Video ve Hulu gibi akış devleriyle olan rekabet gücünü gitgide artırıyor.
Disney Plus’ın büyümesinde koronavirüs pandemisinin etkili olduğunu görmek pek zor değil. Ancak The Mandalorian ve WandaVision gibi diziler de Disney Plus’ın daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oldu.
Disney Plus platformunun abone sayısı 1 Ocak tarihinde 95 milyona ulaşmıştı. Noel öncesinde 2 Aralık’ta ise yaklaşık 87 milyon seviyesindeydi. Noel’de hızlı bir şekilde yükseldikten sonra yeni yılla birlikte platformun hızı biraz azalmış gibi görünüyor.
Son olarak Disney, 2021 yılı içerisinde Disney Plus servisini daha fazla ülkeye getirmek istiyor. Güney Kore, Hong Kong ve Doğu Avrupa da dahil olmak üzere birçok farklı ülke bu yıl Disney Plus’a kavuşacak. Servisin Türkiye’ye de 2021 yılında gelmesi bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.
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Akıllı Telefonlar
realme C25 birkaç sertifika alırken Geekbench’de de boy gösterdi
Çinli üreticilerden realme yeni modelini önümüzdeki günlerde tanıtacak. realme C25 birtakım sertifikaya ek olarak Geekbench’de de yer aldı!
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Redmi‘nin dişi rakiplerinden olan realme uygun fiyatlı modellerine bir yenisi daha eklemek istiyor. Kuruluş amacıyla doğru orantılı olarak fiyat/performans ürünleri üreten şirket, birçok seri ile Türkiye pazarında da yer alıyor. Şirketin orta segmentte birçok serisi bulunurken giriş segmentte başı çekenler Narzo ve C.
realme C25 Netleşiyor
Giriş segmentteki modellerine oldukça uygun fiyat çeken şirket, bugün yeni bir model ile gündemde. Geçtiğimiz hafta C21 modelini duyuran üretici bugün C25 modeliyle haberlerdeki yerini aldı. Gerek Geekbench‘de, gerekse çeşitli sertifika sitlererinde yer alan telefonun tanıtım tarihi bilinmemekte. Ancak hali hazırdaki sertifikalar realme C25 modelinin yakında tanıtılacağını gösteriyor.
Geekbench testine göre MediaTek Helio P65‘den güç alacak olan realme C25 4GB RAM‘e sahip. Aynı zamanda yine Geekbench’e göre işletim sistemi tarafı olması gerektiği gibi Android 11.
Teste göre telefon tek çekirdekte 383, çok çekirdekte ise 1308 puana imza atmakta. Bunun dışında birtakım sertifikayı da beraberinde getiren telefonun model numarası RMX3191.
Tayland’ın NBTC, Endonezya’nın TKDN ve Rusya’nın EEC sertifikalarını alan telefon ile ilgili bildiklerimiz yalnızca bu kadar. Bunun dışındaki bilgiler önümüzdeki günlerde bizleri karşılayabilir. Tabi telefon sessiz sedasız tanıtılmazsa…
Öyle ki realme C25 bir anda üç farklı sertifikayı aldı. Bu da tanıtımın oldukça yakın bir tarihte olacağının habercisi. Yani telefon sızdırılacak vakit dahi bulamadan pazarda boy gösterebilir.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10S modeli duyuruldu
Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, merakla beklenen Mi 10S modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Çinli şirket Xiaomi, 2021 yılının en iddialı fiyat/performans telefonlarından biri olması muhtemel yeni Mi 10S’i duyurdu. Xiaomi Mi 10S, özellikle tasarım noktasında Mi 10 Ultra’ya fazlasıyla benzerlik gösterse de özellikleriyle Mi 10 ailesinin zirvesinde yer alıyor.
Xiaomi Mi 10S modeli; 6.67 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekran çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
Söz konusu cihaz gücünü Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 870’den alıyor. Bu işlemciye 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.
Android 11 ile gelen Xiaomi Mi 10S, 30W hızlı şarj destekli 4.780 mAh’lik bir pil kapasitesine sahip. Ayrıca Harman Kardon destekli hoparlörler, 5G desteği ve Bluetooth 5.1 desteği de mevcut.
Telefonun arka kısmında dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda 108 MP ana kamerayı, 13 MP çözünürlüğe sahip ultra geniş açı, 2 MP’lik bir derinlik sensörüne ve 2 MP’lik bir makro kameraya da sahip. Ayrıca ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.
Xiaomi Mi 10S modelinin teknik özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama: 128 veya 256 GB
- Ekran: 6,67 inç Full HD+ 90 Hz AMOLED
- Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 4.780 mAh, 30W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
Son olarak titanyum siyahı, buz mavisi ve inci beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan Xiaomi Mi 10S modeli; 500 dolar seviyelerinde bir fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz net değil.
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Genel
Ankara’da artık UBER var!
Uber, İstanbul’dan sonra artık Ankara’da. Başkentliler, bugün (10 Mart) itibariyla Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabilecek.
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Uber, 2014 yılından beri İstanbul’da ulaşım seçeneklerinden biri olan uygulama. Özellikle Türkiye’de 4,7 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştır. Ayrıca uygulamanın İstanbul’da 18 bin taksi sürücüsü tarafından halihazırda kullanıldığını belirtelim.
Kampanya Kodu!
Uber global sözcüsü, açıkladı;”Özellikle Ankaralılara güvenli ve kaliteli hizmet sunmak için taksi şoförleri ile iş birliği yaparak faaliyete başlamanın heyecanını yaşıyoruz.”
MERHABAANKARA kodunu kullanarak Ankara’da yapacağınız bir yolculuk 40 TL’ye kadar Uber’den hediye ediliyor. Ayrıca Mart ve Nisan ayı boyunca geçerli olduğunu da belirtelim.
66 ülkede, 700’den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkân sağlayan global bir teknoloji platformu diye açıklayabiliriz. Ayrıca Uber 2010 yılında, tek bir tuşa basarak nasıl yolculuk yapılır? diyerek başladı. Özellikle o günden bugüne, 15 milyardan fazla yolculuk söz konusu.
Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
Qualcomm Apple karşısına son teknoloji ARM işlemciyle çıkabilir
Disney Plus, 100 milyon aboneye ulaştı
realme C25 birkaç sertifika alırken Geekbench’de de boy gösterdi
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