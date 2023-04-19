MG, güncel Türkiye fiyatlarını açıkladı. MG sıfır araç fiyatları, araç tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye pazarına yeni giren İngiliz otomotiv firması araçlarını hızla yaygınlaştırırken, sıfır araç fiyatları da merak konusu oldu.
Peki, MG’nin nisan ayı için geçerli olan güncel fiyat listesi nasıl? Şimdi sizlerle, markanın resmi internet sitesinden alınan son fiyat listesinden bahsedeceğiz.
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MG, Çevre dostu elektrikli, hibrit ve benzinli motor seçeneklerine sahip geniş model yelpazesinden uygun fiyata sahip olmak mümkün. Her bütçeye hitap eden sıfır MG araçlar, hem fiyat hem de performans açısından oldukça cazip seçenekler sunuyor.
MG’nin gelecek vaad eden vizyonu ve yenilikçi ürünleriyle, Türkiye otomotiv pazarında hızla yol alması bekleniyor.
İçindekiler
MG araba fiyatları – Nisan 2023
|Model
|Mart Başlangıç Fiyatı
|Nisan Başlangıç Fiyatı
|ZS
|–
|689.000 TL
|HS
|–
|989.000 TL
ZS fiyatları – Nisan 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 106PS, Benzinli
|Comfort, Manuel
|689.000 TL
|1.0L Turbo 111 PS, Benzinli
|Luxury, Otomatik
|839.000 TL
|1.0L Turbo 111 PS, Benzinli
|Luxury Plus, Otomatik
|879.000 TL
|*115 kW, Elektrikli
|Luxury, Otomatik
|1.379.000 TL
HS fiyatları – Nisan 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5T-GDI 162 PS, Benzinli
|Comfort, Otomatik
|989.000 TL
|1.5T-GDI 162 PS, Benzinli
|Luxury, Otomatik
|1.089.000 TL
|190 kW, Hibrit
|Comfort, Otomatik
|1.419.000 TL
|190 kW, Hibrit
|Luxury, Otomatik
|1.519.000 TL