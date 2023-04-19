MG, güncel Türkiye fiyatlarını açıkladı. MG sıfır araç fiyatları, araç tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye pazarına yeni giren İngiliz otomotiv firması araçlarını hızla yaygınlaştırırken, sıfır araç fiyatları da merak konusu oldu.

Peki, MG’nin nisan ayı için geçerli olan güncel fiyat listesi nasıl? Şimdi sizlerle, markanın resmi internet sitesinden alınan son fiyat listesinden bahsedeceğiz.

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MG, Çevre dostu elektrikli, hibrit ve benzinli motor seçeneklerine sahip geniş model yelpazesinden uygun fiyata sahip olmak mümkün. Her bütçeye hitap eden sıfır MG araçlar, hem fiyat hem de performans açısından oldukça cazip seçenekler sunuyor.

MG’nin gelecek vaad eden vizyonu ve yenilikçi ürünleriyle, Türkiye otomotiv pazarında hızla yol alması bekleniyor.

MG araba fiyatları – Nisan 2023

Model Mart Başlangıç Fiyatı Nisan Başlangıç Fiyatı ZS – 689.000 TL HS – 989.000 TL

ZS fiyatları – Nisan 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 106PS, Benzinli Comfort, Manuel 689.000 TL 1.0L Turbo 111 PS, Benzinli Luxury, Otomatik 839.000 TL 1.0L Turbo 111 PS, Benzinli Luxury Plus, Otomatik 879.000 TL *115 kW, Elektrikli Luxury, Otomatik 1.379.000 TL

HS fiyatları – Nisan 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5T-GDI 162 PS, Benzinli Comfort, Otomatik 989.000 TL 1.5T-GDI 162 PS, Benzinli Luxury, Otomatik 1.089.000 TL 190 kW, Hibrit Comfort, Otomatik 1.419.000 TL 190 kW, Hibrit Luxury, Otomatik 1.519.000 TL