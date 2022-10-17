Meta’nın metaverse platformu Horizon Worlds’ün aylık aktif kullanıcı sayısı ilkbaharda olduğundan daha az. Şirket ayrıca bu yılın sonuna kadar aylık aktif kullanıcı sayısı hedefini 500.000’den 280.000’e düşürdü.

The Wall Street Journal, Meta’nın dahili belgelerine dayanarak Horizon Worlds kullanıcılarının çoğunun ilk aydan sonra uygulamaya geri dönmediğini yazıyor. Sonuç olarak, aylık aktif kullanıcı sayısı bu yılın bahar aylarından bu yana düzenli olarak düşüyor. Şubat ayında, şirket üç yüz bin Meta kullanıcısı olduğunu söyledi, ancak bu hem Horizon Worlds hem de Venues uygulamasını içeriyordu.

Horizon Worlds, kullanıcıların Roblox’a benzer şekilde ‘sosyal merkezler’ veya dünyalar oluşturabilecekleri bir platformdur. Venues, canlı etkinlikler için ayrı bir uygulamadır ve Wall Street Journal’ın yazdığı rakamlara dahil değildir. Worlds’ün az sayıda aktif kullanıcısı olduğundan, yeni kullanıcıları elde tutmak da zordur. Gerçekten de yeni kullanıcılar, sosyal temas kurmanın zor olduğu boş dünyalardan şikayet ediyor ve bu da onları bırakmaya daha yatkın hale getiriyor.

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Şirket içi belgelere göre, kullanıcılar tarafından yaratılan tüm dünyaların yüzde dokuzu 50 veya daha fazla kişi tarafından ziyaret edildi. Kullanıcılar tarafından yaratılan dünyaların büyük bir kısmı başkaları tarafından hiç ziyaret edilmemiştir.

Boş dünyaların yanı sıra, ziyaretçiler başkalarının davranışlarından da şikayetçi. Örneğin, diğer kullanıcıların kadın düşmanı yorumlar yaptığı söyleniyor ve bu durum platformda kadın sayısının iki katı kadar erkek olmasıyla pekiştiriliyor. The Wall Street Journal’a göre, Meta içinde şirketin metaverse’in hangi kısmına odaklanması gerektiği konusunda da anlaşmazlık var; oyun mu yoksa sosyalleşme mi? Mark Zuckerberg’in sosyal bağlantılar kurmayı tercih ettiği söyleniyor.

Meta, WSJ’ye yaptığı açıklamada Metaverse’in “uzun vadeli bir plan” olduğunu ve şirketin Horizon Worlds gibi projelere hala inandığını belirtti. Geçtiğimiz ay Meta, Horizon Worlds’ü ‘kilitleme’ altına alarak kullanıcı deneyimi iyileştirilene kadar yeni özelliklerin duraklatılacağını belirtti. Ayrıca Kısa bir süre önce Meta, yeni bir üst düzey Quest-VR başlığını da duyurdu.