Konami Sonunda Metal Gear Survive ile İlgili Bir Açıklamada Bulunacak

Metal Gear serisinden uzun bir süre ses çıkmamasından sonra sonunda Konami Metal Gear Survive ile ilgili yarın önemli bilgiler paylaşacağını açıkladı.

Geçen sene 17 Eylül tarihinde paylaştığı oynanış videosundan sonra Konami, oyun hakkında çok uzun bir zamandır sessiz kaldı ve oyun hakkında bir kelime dahi etmedi. Fakat bugün Metal Gear’ın resmi Twitter sayfası üzerinden Konami, “Yarın ilgili duyurular yapacağız, beklemede kalın.” şeklinde basit bir açıklamada bulundu. Uzun bir aradan sonra böylesine bir duyuru yapacağını açıklayan Konami yine de beklediği tepkiyi hayranlarından alamadı. Çünkü Twitter paylaşımının altında “gerçek” Metal Gear serisi hayranları bu haberin umurlarında olmadığını göstermek için birbirinden komik yanıtlar vermiş durumda. Konami, Hideo Kojima‘yı işten çıkarttığından beri hayranlarının gönlünü bir türlü kazanamamış durumda. Bakalım yarın yapacağı açıklama ile Konami Metal Gear Survive oyununun ismini gündemde duyurabilecek mi.

Oyunun 17 Eylül 2016 tarihinde paylaşılan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.