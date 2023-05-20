Meta Platforms, Instagram’ı Twitter’a rakip olacak metin tabanlı bir uygulama çıkarmayı planlıyor ve Haziran ayında piyasaya çıkabilir.

Habere göre Facebook’un ana şirketi bu ürünü influencer’lar ve bazı içerik üreticileriyle test ediyor. Şirket Reuters’in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

The Verge muhabiri Alex Heath, Meta’nın Instagram ile entegre olacak uygulamanın ilk versiyonunu denemeye olan ilgilerini ölçmek için yetenek ajansları ve ünlülerle iletişime geçtiğini söyledi.

Kaliforniya’daki UCLA’da sosyal ve influencer pazarlama dersleri veren Lia Haberman’ın bültenine göre, “Merkezi olmayan uygulama Instagram’ın arkasına inşa edildi ancak Mastodon gibi diğer bazı uygulamalarla da uyumlu olacak.”

Uygulama, içerik oluşturucuların eklenebilir bağlantılar, fotoğraflar ve videoların yanı sıra en fazla 500 karakter aracılığıyla izleyicileri ve meslektaşlarıyla “sohbet” etmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar ayrıca yanıtlar, beğeniler ve yeniden paylaşımlar yoluyla gönderilerle etkileşime geçebiliyor.

İçerik oluşturucular Instagram hesaplarını yeni uygulamaya bağlayabiliyor ve takipçilerinin yanı sıra biyografi, tanıtıcı ve doğrulamayı da beraberinde getirebiliyor. Uygulama Haziran ayı sonlarında kullanıma sunulacağı belirtildi.

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Meta’s Instagram’ın yeni hamlesi, şirketin diğer tüm sosyal medya uygulamalarını kendi ekosistemi içinde merkezileştirmeye yönelik sürekli hamlelerini gösteriyor. Instagram son birkaç yıldır kısa video içeriği Instagram Reels’e odaklanarak TikTok’a meydan okumak için önemli yatırımlar yaptı.