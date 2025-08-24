Meta, yapay zekâ projeleri için telif hakkı ihlali iddialarıyla yeniden gündemde. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde açılan yeni bir davada, iki yetişkin film şirketi Meta’nın yıllardır telifli içerikleri izinsiz olarak indirip Meta AI modellerini eğitmekte kullandığını öne sürdü. Meta AI porno içeriklerle mi oluştu?

Meta AI ve uygunsuz içerik iddiası gündemde! Meta AI yetişkin içerik bağımlısı çıktı!

Strike 3 Holdings ve Counterlife Media tarafından açılan davada, Meta’nın 2018’den bu yana en az 2.396 yetişkin film içeriğini izinsiz şekilde indirdiği iddia ediliyor. Davacılar, bu içeriklerin LLaMA dil modeli ve Meta Movie Gen gibi sistemlerde eğitim amacıyla kullanıldığını, böylece yapay zekânın uygunsuz ve telifli içeriklerle beslenmesinin ciddi etik sorunlara yol açtığını savunuyor.

Meta’nın bu içerikleri kullanırken yalnızca telif haklarını ihlal etmediği, aynı zamanda uygunsuz temaların yapay zekâ tarafından öğrenilerek kullanıcıya yansıma ihtimalinin de bulunduğu vurgulanıyor. Bu durum, hem yapay zekâ güvenliği hem de kullanıcı deneyimi açısından kaygıları artırıyor.

Dava dilekçesinde Meta’dan 359 milyon dolara kadar tazminat talep ediliyor. Ayrıca şirketin gelecekte benzer içerikleri eğitim sürecinde kullanmasının önüne geçilmesi için kalıcı bir yasak isteniyor. Meta ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Meta daha önce de suçlanmıştı

Meta, daha önce yazar ve sanatçılar tarafından da benzer gerekçelerle dava edilmişti. Ancak bu kez tartışmanın odağı, telif hakkı sorunlarının yanı sıra uygunsuz içeriklerin yapay zekâya aktarılması. Bu durum, etik açıdan daha da hassas bir tablo ortaya koyuyor.

Yapay zekânın gelişimi için kullanılan veri kaynaklarının şeffaflığı ve güvenilirliği uzun süredir tartışılıyor. Meta’ya açılan bu dava, yalnızca bir teknoloji şirketinin hukuki sorumluluğunu değil, aynı zamanda yapay zekânın hangi verilerle eğitildiğini sorgulatan bir örnek haline geldi.

