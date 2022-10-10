Mark Zuckerberg Ağustos ayında Facebook’ta WhatsApp için ekran görüntülerini kısıtlama, geçmiş katılımcıları ve çevrimiçi durumu engelleme gibi üç yeni gizlilik özelliğini tanıttı. WABetaInfo’nun haberine göre WhatsApp, kullanıcıların 1024 kişiye kadar daha büyük gruplara sahip olmalarına ve aynı anda bekleyen grup katılımcılarının bir listesi üzerinde çalışmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sunuyor.

1024’e kadar katılımcıya sahip daha büyük gruplar

Daha önce, 512 üyeye kadar grup oluşturma olanağı Haziran ayında beta test kullanıcılarına sunulmuştu ve WhatsApp şimdi 1024 üyeye kadar gruplara olanak sağlayarak grup sınırını bir kez daha yükseltmeyi seçti.

Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, bu işlev Android ve iOS için WhatsApp beta sürümünde erişilebilir durumda; ancak, yalnızca belirtilmemiş sayıda beta test kullanıcısı tarafından kullanılabilir. Özelliğin hesabınız için aktif olup olmadığını görmek için WhatsApp’ta bir grup oluşturmanız veya mevcut bir gruba yeni üyeler eklemeniz yeterlidir. Bu sekmede kullanıcılar hesabınız için belirlenmiş olan limiti görebilirler.

Bekleyen katılımcılar

Şirket, WhatsApp’ın en son beta sürümü olan 2.22.21.74 ve TestFlight yapısı olan 22.21.0 (406671622) ile bekleyen grup katılımcılarının bir listesi üzerinde çalışıyor. Grup üyeliği için başvuran tüm adaylar, istedikleri zaman onları onaylayabilecek olan grup yöneticileri tarafından kolayca görülebiliyor. En son WhatsApp beta güncellemesiyle birlikte, WhatsApp’ın aynı özelliği iOS beta uygulamasının gelecekteki bir sürümüne eklemek için çalıştığı tespit edildi.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi, grup detaylarına “Bekleyen Katılımcılar” adında bir bölüm eklenecek ve bu bölüm sadece grup yöneticileri tarafından kullanılabilecek.

Ayrıca bkz: Mozilla, Avast İle İlgili Sorunları Çözmesi Gereken Firefox Güncellemesini Yayınladı!

Bu seçenek açıldığında, yeni üyeleri yalnızca grup yöneticileri onaylayabilir, bu nedenle örneğin bir grup davet bağlantısı aracılığıyla gruba katılmak isteyen yeni gelenlerin bir yönetici tarafından kişisel olarak onaylanması gerekir.

Kullanılabilirlik söz konusu olduğunda, daha büyük gruplar (1024 katılımcı) Android ve iOS için WhatsApp beta sürümünde bazı beta test kullanıcılarına sunulurken, “Bekleyen Katılımcılar” özelliği hala geliştirme aşamasındadır ve beta kullanıcılarının bunlara erişmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır. Daha önce WhatsApp, ekran görüntüsü engelleme ve grup anketlerini beta sürümünde kullanıma sunmuştu.

Kaynak 1, 2