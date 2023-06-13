Meta, müzik endüstrisine yönelik bir yapay zeka modeli olan MusicGen’in açık kaynaklı sürümünü duyurdu. Bu yapay zeka modeli, ChatGPT veya diğer büyük dil modeli tabanlı AI’ların metin ürettiği gibi basit ipuçları kullanarak müzik oluşturabiliyor. İşte Meta’nın şarkıcıları bitirecek yeni yapay zekası!

İçindekiler Meta Yapay Zeka Alanında Gelişmek İstiyor

Meta Yapay Zeka Alanında Gelişmek İstiyor

Meta’daki bir AI araştırma mühendisi olan Felix Kreuk, geçtiğimiz günlerde Twitter’da MusicGen’in yeteneklerini sergiledi. Bu sistem, bir müziği alıp değiştirebiliyor ve örneğin klasik bir müzik parçasından ’80’ler pop şarkısı yapabiliyor.

Model, bir transformer dil modeline dayanan EnCodec ses tokenizörü kullanıyor. Kullanıcılar, Hugging Face’in API’si aracılığıyla MusicGen’i deneyebiliyorlar. Ancak, müzik oluşturma işlemi, aynı anda kaç kullanıcının sistemi kullandığına bağlı olarak biraz zaman alabiliyor. Daha hızlı sonuçlar için kullanıcılar, Hugging Face sitesinde kendi model örneklerini oluşturabiliyor veya bilgi ve ekipmanı olanlar ise kodu indirip kendi sistemlerinde çalıştırabiliyorlar.

MusicGen’in kullanıcı deneyimi çeşitli özellikler sunuyor. Örneğin, kullanıcılar bir “80’ler pop şarkısı” veya “grunge şarkısı ağır bas ve keman eşliğinde” gibi bir komut vererek istedikleri tarzda müzik üretebiliyorlar. Ancak, bazı denemelerde eklenen sözlerin kalitesiyle ilgili bazı sorunlar ortaya çıktığını söylemek mümkün. Sistemin belirli bestecilerin tarzlarını ne kadar başarılı bir şekilde taklit edebildiği de tam olarak bilinmiyor.

MusicGen’in eğitimi için kullanılan veri seti, Meta’nın lisanslı müzikten oluşan 20.000 saatlik dahili bir veri kümesini ve Shutterstock ve Pond5 gibi platformlardan toplanan enstrümantal parçaları içeriyor. Meta, bu veri setinin tümünün hak sahipleriyle yapılan yasal anlaşmalara dayandığını belirtiyor.

Ancak, AI tabanlı müzik üretimi, sanatçılar arasında bazı endişelere neden olabiliyor. Bazı sanatçılar, AI şirketlerinin lisanssız içeriği kullanma konusunda endişelerini dile getiriyor. Büyük teknoloji şirketlerinin lisanslı içeriği kullanabilme maddi gücüne sahip olması, bu endişeleri daha da karmaşık hale getiriyor.

Sonuç olarak, Meta’nın MusicGen modeli, kullanıcılara basit ipuçlarıyla müzik oluşturma imkanı sunan bir AI tabanlı araç olarak dikkat çekiyor. Ancak, AI’nın müzik endüstrisinde kullanımının beraberinde getirdiği bazı tartışmalar ve endişeler de mevcut.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta yapay zeka konusunda OpenAI gibi rakiplerle kapışır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!