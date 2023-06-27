Apple cephesi bazı büyük basın kuruluşlarına Haziran ayı başında şirketin ilk karma gerçeklik başlığı olan Vision Pro’yu denemeleri için bir prototip sunmuştu. Bu prototip ürünün tepesinde Apple’ın tanıtım materyallerinin hiçbirinde görülmeyen ekstra bir cırt cırtlı kayış bulunuyordu. Basın kuruluşları bunun ne olduğunu sorduğunda şirket sözcüleri kendilerine başlığın gerektiğinde ek kayışları destekleyeceğini söylemişti. Cihazın ağırlığını daha katlanabilir kılan bu kayış, cihazın kutusunda yer almayacak! 3.499 dolar Apple’a yetmedi!

Apple Yine Cimrilik Peşinde Koşuyor!

Apple hakkındaki analizleriyla tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, kullanıcının başının üzerinden geçen kayışı, bazı çalışanların Vision Pro’nun birkaç saatlik kullanımdan sonra “çok ağır” hissettiğinden şikayet etmesi üzerine yarattı.

Ancak şirket, bu kayışı kutuda sunmayarak ayrı olarak satın alınacak şekilde piyasaya sürebilir. Şirketin Pro Display XDR’nin standını 999 dolarlık ayrı bir ürün olarak satma kararını anımsatan bir hareketle, Apple’ın kayışı kutuya dahil etmek yerine isteğe bağlı bir aksesuar olarak satmayı düşündüğü bildiriliyor.

Apple’ın Vision Pro’nun 2024’te piyasaya çıktığında 3.499 dolardan “başlayacağını” söylediği göz önüne alındığında bu oldukça tepki çeken bir karar olacaktır. Çoğu ön incelemede kulaklığın ağırlığından potansiyel bir endişe olarak bahsedildiği düşünüldüğünde, şirketin tüketicilerin kutudan çıkar çıkmaz rahat bir deneyim yaşamalarını sağlamak yerine kendi yolundan çıkmayarak cimrilik yapacağını görmek ilginç.

Yine de kafanın yan tarafını saran bandın kulaklıkla beraber sunulacağını söylemek mümkün. Ancak uzun süreli kullanımlarda bu kayış yeterli olmayabilir.

Vision Pro’nun yüksek fiyatı göz önüne alındığında, şirketin cihazı yalnızca geliştiricilere pazarlayacağını düşünebilirsiniz, ancak Apple bunu tüketicilere de satmaya niyetli görünüyor. Gurman, şirketin perakende mağazalarında insanların cihazı deneyebilecekleri özel alanlar oluşturmayı planladığını bildiriyor.

Gurman ayrıca Apple’ın, Apple Store çalışanlarının müşterinin yüzünü taramak için kullanacağı bir iPhone uygulaması geliştirdiğini ve böylece kişinin mağazadan kulaklıkları için doğru boyutta kafa bantlarıyla Apple Store’dan ayrılacağını söylüyor. Yani cihazın dahili kafa bantları kişiye özel ayarlanabilecek.

Vision Pro’nun önümüzdeki yılın başlarına kadar satışa sunulmayacağı düşünüldüğünde, kulaklık Mayıs 2024 gibi tüketicilerle buluşabilir. Bu da Apple’a planlarını değiştirmek için neredeyse bir yıl veriyor. Bu arada Gurman, şirketin bazı çalışanlarını daha uygun fiyatlı bir kulaklık ve ikinci nesil Vision Pro üzerinde çalışmak üzere yeniden görevlendirdiğini söylüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone kutu içeriğinden şarj aletinin çıkarılması olayını yeniden yaşar mıyız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!