Meta, birinci nesil Quest VR gözlüğüyle sanal gerçeklik dünyası için büyük bir adım atmıştı. 2019’da satışa sunulan bu VR gözlük, Meta’nın sahibi olan Mark Zuckerberg‘ün en büyük hayallerinden biri olan sanal gerçeklik dünyasını deneyimlemek isteyen kullanıcılara hitap ediyordu.

Sanal gerçeklikle ilgilenen teknoloji meraklıları tarafından kapış kapış satın alınan Quest VR gözlükler hakkında üzücü bir haber geldi. Meta, Quest VR gözlüklere verilen desteği kesme kararı aldı. Dahası, bazı kritik sanal gerçeklik özellikleri de cihazdan çıkartılarak, Quest VR gözlükler Meta tarafından bitirilecek!

Quest VR Gözlük Kullananlar Kızgın!

Meta tarafından Quest VR gözlük kullanıcılarına gönderilen bir elektronik posta iletisiyle ortaya çıkan destek sonlandırma kararı, kullanıcıları oldukça sinirlendirmiş gibi görünüyor. Quest VR gözlük kullanıcılarına teşekkür ederek başlayan iletide, 5 Mart 2023 tarihinden itibaren daha yeni VR gözlüklere gelecek yeni özelliklerin Quest VR gözlüklere gelmeyeceği belirtiliyor.

Ayrıca bu tarihten sonra kullanıcılar Meta Quest Home gibi sosyal özelliklerden de yararlanamayacak. Hatırlatmak gerekirse, bu sosyal platform sayesinde kullanıcılar birbirilerine sanal ziyaretler yapabiliyordu.

Quest VR desteği bitirilen bir başka sosyal özellik ise partiye katılma özelliği olacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar başka kullanıcıların katıldığı sanal gerçeklik odalarına gidebiliyor ve odalarda diğer kullanıcılarla etkileşime geçebiliyordu.

Meta, diğer kullanıcılarla etkileşime geçilebilecek sanal gerçeklik özelliklerini Quest VR kullanıcılarının elinden alarak, Quest VR kullanıcılarını sanal gerçeklik dünyasında yalnız başına dolaşmaya zorluyor. Birçok kullanıcının bu gözlükleri sosyalleşmek amacıyla kullandığı düşünüldüğünde, Meta’nın Quest VR gözlüğünü tam tabiriyle kendi elleriyle öldürdüğünü söyleyebiliriz.

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Firma, cihazın ne kadar daha güvenlik güncellemesi alacağı yönündeki sorulara da pek tatmin edici bir cevap vermemiş. Cihazın 2024 yılı içerisinde güvenlik güncellemesi desteğinin sonlandırılacağını açıklayan Meta, kesin bir tarih vermekten kaçınmış.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kendiniz bir Quest VR gözlüğü kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!