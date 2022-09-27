Meta, Facebook veya Instagram’da birden fazla hesap kullanan kullanıcıların kullanılabilirliğini kolaylaştırmak için yeni bir özellik duyurdu. Bundan böyle sosyal ağlardaki birden fazla hesaba ve profile erişmek, bunları oluşturmak ve bunlar arasında gezinmek daha kolay olacak.

Duyurulan ilk yeni özellik, Facebook ve Instagram arasında gezinmeyi ve farklı sosyal ağlardan bildirimler almayı kolaylaştıran yeni bir profil değiştirme menüsü arayüzüdür. Aynı Hesap Merkezine birden fazla profil ekleyerek, ağlar arasında tek bir yerden geçiş yapabilir ve her profil için bildirimleri görüntüleyebilirsiniz.

Şirket şu anda yeni özelliği Android cihazlar, iOS ve web sürümü üzerinde küresel olarak test ettiğini söylüyor. Buna ek olarak, şirket her iki sosyal ağda da yeni bir giriş ve hesap oluşturma akışı sunacak. Örneğin, kullanıcılar Instagram hesabı giriş bilgileriyle bir Facebook hesabı oluşturabilecekler.

İçindekiler Instagram ve Facebook

Instagram ve Facebook

“Birçok kişinin farklı ilgi alanlarını takip etmek, daha geniş bir kitleye ulaşmak veya kim olduklarının farklı yönlerini farklı insan gruplarıyla paylaşmak için uygulamalarımızdan birden fazlasını kullandığını biliyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak, hesap ve profil oluşturma ve bunlar arasında geçiş yapma sürecini basitleştiriyoruz” dedi.

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Şirkete göre, kullanıcıların hesaplarının güvenliği ve gizliliği Meta’nın önceliği olmaya devam ediyor ve mevcut tüm güvenlik özellikleri duyurulan yeni özellikler için de çalışıyor. Örneğin, bir kişi tanınmayan bir cihazda Facebook’un iki aşamalı kimlik doğrulamasını etkinleştirmeye çalışırsa, Instagram giriş bilgilerini kullanarak hesabı onaylayamayacaktır.

Kullanıcılar, Account Central’a eklenen bir profili kullanarak yeni bir hesap oluşturduktan sonra da bildirim alacaklardır. Yeni özellikler şimdilik sadece Facebook ve Instagram’da uygulanacak, ancak Meta bu teknolojilerin kullanıcı deneyimlerini nasıl geliştirdiğini incelemeye devam edeceğini söylüyor.