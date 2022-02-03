Meta, Facebook, Messenger ve Instagram için 3D Avatarlar Getiriyor!

Bilindiği üzere Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, geçtğimiz yılın sonlarında doğru Facebook’un artık “Meta” adlı şirketin altında olan bir oluşum olacağını açıklamıştı. Daha öncesinde sadece 2 boyutlu olan avatarlar artık üç boyutlu olarak oluşturulabilecek.

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Meta’nın 3D avatarları, tüm meta veri deposunun önemli bir parçası olacak şekilde tasarlanmış. Bu nedenle onlara daha ayrıntılı bir görünüm vermek çok daha mantıklı bir seçim 0lacak. Bu nedenle şirket, bu avatarlara epeyce özelleştirme ekledi. Yeni 3D avatarlar Facebook, Messenger ve Instagram’da DM olarak kullanılabilecek.

Meta, işitme cihazları, tekerlekli sandalyeler vb. gibi kişisel 3D avatarınıza eklenebilecek çok sayıda yeni aksesuarla daha kapsayıcı olmaya çalışıyor. Ek olarak, yeni yüz ifadeleri ve ten renkleri bundan sonra gerçek hayattaki görünümünüzü daha iyi yansıtacak. Bu sayede arkadaşlarınızla olan konuşmalarınızda kendinizi daha iyi ifade etmeniz amaçlanıyor.

Metaverse önizlemesinin bir parçası olarak Meta, Ekim ayındaki Facebook Connect etkinliğinde Codec Avatarlarının demolarını ve gerçek zamanlı ortam oluşturmayı göstermişti, ancak şirket o sırada çalışmaların çoğunun hala araştırma aşamasında olduğunu vurgulamıştı.

Meta ayrıca Super Bowl LVI için hayranların Cincinnati Bengals veya Los Angeles Rams’ı destekleyebilmesi için sanal tişörtleri de kişilerin avatarlarına giydirmesine olanak tanıyor. Şimdilik yeni avatarlar ABD, Kanada ve Meksika’da kullanılabilir durumda, ancak diğer ülkeler onları önümüzdeki aylarda yeni bir güncelleme ile 3D avatarlarını kullanmaya başlayacak.