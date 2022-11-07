Twitter, işgücünün yaklaşık %50’sini gelişigüzel bir şekilde işten çıkardığı gündeme otururken Şirket, yeterli bildirimde bulunmadan işten çıkarmaları başlattığı için dava edildi ve bazı siyasi liderler tarafından da eleştirildi. Durum o kadar kötüleşti ki, sosyal medya şirketi şimdi bazı eski çalışanlarından geri dönmelerini istiyor.

Aynı şekilde Meta da bu hafta da işten çıkarmaları duyurmaya hazırlanıyor ve bu hamle binlerce çalışanı etkileyecek.

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Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, yüzdesel olarak Twitter ile aynı ölçekte olmasa da, Meta küresel çapta yaklaşık 90.000 çalışandan oluşan mevcut işgücünden binlerce kişiyi işten çıkaracak. Bu, firmanın tarihindeki en büyük işten çıkarma turu olacak ve aynı zamanda geçtiğimiz yıl içinde büyük teknoloji firmaları söz konusu olduğunda personel sayısı azaltımı açısından en büyüğü olması bekleniyor.

Meta rapor hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak gerçekten doğruysa tamamen şaşırtıcı olmayacak. Eylül ayında Meta’nın agresif bir şekilde organizasyonunu yeniden yapılandırdığını ve işten çıkarmaların yakında başlamasının beklendiğini öğrenmiştik. Meta başkanı Mark Zuckerberg’in şu sözleri aktarılmıştı:

Şirketin ilk 18 yılında, temelde her yıl hızlı bir şekilde büyüdük ve son zamanlarda gelirimiz ilk kez sabit kaldı ya da biraz azaldı. Gelecek yıl görev almayı beklemediğimiz ekiplere insan eklemediğimizden emin olmak istiyoruz.

Meta’nın hisse senedi değeri de son zamanlarda düştü, bunun başlıca nedeni şu ana kadar başarılı olamayan pahalı metaverse girişimi. Bazı hissedarlar da personel sayısının azaltılmasını ve metaverse ve genel sermaye harcamalarına yapılan yatırımların azaltılmasını talep ediyor. Meta’nın işten çıkarmalara devam edip etmeyeceğini ve bunun işgücü üzerindeki etkisini muhtemelen yakında öğreneceğiz.