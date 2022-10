InnerSloth Salı günü (11) yaptığı açıklamada Among Us VR’ın 10 Kasım 2022’de Meta Quest, Rift ve Steam için yayınlanacağını duyurdu. Oyun 10 dolara satılacaktır.

Duyuru Meta Connect 2022 etkinliği sırasında yapıldı. Oyunun sanal gerçeklik için uyarlanmasına yardımcı olan Schell Games ve Robot Teddy şirketlerine göre, oyun 4 ila 10 oyuncu tarafından oynanabilecek ve sesli ve yazılı sohbet gibi özelliklere sahip olacak.

Innersloth’un topluluk direktörü Victoria Tran, “Among Us’ın VR versiyonu orijinal oyunun ruhuna sadık kalırken, oyunculara arkadaşlarını cinayetle suçlamanın kaosunu ve heyecanını yaşamanın yepyeni bir yolunu sunuyor” dedi.

Among Us VR’ın fragmanı, oyuncuların hedeflerinin aynı kaldığını gösteriyor. Yani, mürettebat üyeleri uzay gemisini tamir etme görevlerini yerine getirmek için yarışırken, sahtekar(lar) sinsice teker teker öldürmek zorunda kalacak.

Among Us Hakkında

Amerikan oyun stüdyosu InnerSloth tarafından geliştirilip piyasaya sunulan Among Us, çok oyunculu bir sosyal çıkarım oyunudur. 15 Haziran 2018 yılında piyasaya sürülen fakat çıktığı anda pek de ilgi görmeyen bu oyun günümüzde ise tam aksine son derece popülerdir. iOS, Microsoft Windows, Android gibi pek çok platform da yer alan Among Us, Twitch adlı canlı yayın mecrasında en çok tercih edilen oyunlar arasında da bulunmaktadır.

