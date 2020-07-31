Messenger Rooms, WhatsApp Web’e eklendi

Messenger Rooms özelliği, bugün sessiz sedasız WhatsApp Web’e entegre edildi. İlk olarak Messenger ve WhatsApp‘ın mobil uygulamasına gelen özellik , şimdi WhatsApp Web ile kullanılabilecek.

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Facebook, pandemi döneminde kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören Zoom benzeri video konferans uygulamalarına rakip olarak geliştirdiği Messenger Rooms özelliğini, tüm uygulamalarına entegre etmekte kararlı görünüyor. İlk olarak Messenger uygulamasına getirilen bu özellik daha sonra WhatsApp‘ın beta sürümüne entegre edilmişti. Şimdi ise WhatsApp Web arayüzüne entegre edilerek yeni bir kullanım yöntemi daha kullanıcılara sunulmuş oldu.

Messenger Rooms WhatsApp Web ile nasıl kullanılır?

WhatsApp Web açıkken, profil sekmesinde bulunan menü işaretine tıkladığınızda çeşitli ayarlar göreceksiniz. Bu ayarlar arasından “Oda oluştur” seçeneğine tıkladığınızda, sistem sizi otomatik olarak Messenger‘a yönlendirmek isteyecektir.

Karşınıza çıkan Messenger’a Geç butonuna tıkladıktan sonra hesabınız açılacak ve daha sonra oda oluşturabileceksiniz. Odayı oluşturduktan sonra görüşme yapmak istediğiniz bütün katılımcıları davet edebilir ve görüşmeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Ne özellikler sunuyor?

Messenger Rooms; oluşturduğunuz odaya davet edeceğiniz kişilerin Facebook hesabı olmaksızın katılabilmesine olanak sağlamanın yanı sıra, her bir odaya en fazla 50 kişi davet edebilmenize imkan veriyor. Ayrıca oluşturduğunuz odayı ister Facebook arkadaşlarınıza isterseniz de sadece seçtiğiniz kişilere görünür olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sistemin güvenliğiyle alakalı ise konuşmaların kesinlikle kaydedilmediği ve dinlenilmediği ifade ediliyor. Aynı zamanda görüntülü görüşme işleminin WhatsApp Web üzerinden değil Messenger üzerinden gerçekleştiğini, WhatsApp Web’ın bu noktada yalnızca bir araç olduğunu belirtelim.