Sosyal Medya
Messenger Rooms, WhatsApp Web’e eklendi
Messenger Rooms özelliği, bugün sessiz sedasız WhatsApp Web’e entegre edildi. İlk olarak Messenger ve WhatsApp‘ın mobil uygulamasına gelen özellik , şimdi WhatsApp Web ile kullanılabilecek.
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Facebook, pandemi döneminde kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören Zoom benzeri video konferans uygulamalarına rakip olarak geliştirdiği Messenger Rooms özelliğini, tüm uygulamalarına entegre etmekte kararlı görünüyor. İlk olarak Messenger uygulamasına getirilen bu özellik daha sonra WhatsApp‘ın beta sürümüne entegre edilmişti. Şimdi ise WhatsApp Web arayüzüne entegre edilerek yeni bir kullanım yöntemi daha kullanıcılara sunulmuş oldu.
Messenger Rooms WhatsApp Web ile nasıl kullanılır?
WhatsApp Web açıkken, profil sekmesinde bulunan menü işaretine tıkladığınızda çeşitli ayarlar göreceksiniz. Bu ayarlar arasından “Oda oluştur” seçeneğine tıkladığınızda, sistem sizi otomatik olarak Messenger‘a yönlendirmek isteyecektir.
Karşınıza çıkan Messenger’a Geç butonuna tıkladıktan sonra hesabınız açılacak ve daha sonra oda oluşturabileceksiniz. Odayı oluşturduktan sonra görüşme yapmak istediğiniz bütün katılımcıları davet edebilir ve görüşmeyi gerçekleştirebilirsiniz.
Ne özellikler sunuyor?
Messenger Rooms; oluşturduğunuz odaya davet edeceğiniz kişilerin Facebook hesabı olmaksızın katılabilmesine olanak sağlamanın yanı sıra, her bir odaya en fazla 50 kişi davet edebilmenize imkan veriyor. Ayrıca oluşturduğunuz odayı ister Facebook arkadaşlarınıza isterseniz de sadece seçtiğiniz kişilere görünür olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Sistemin güvenliğiyle alakalı ise konuşmaların kesinlikle kaydedilmediği ve dinlenilmediği ifade ediliyor. Aynı zamanda görüntülü görüşme işleminin WhatsApp Web üzerinden değil Messenger üzerinden gerçekleştiğini, WhatsApp Web’ın bu noktada yalnızca bir araç olduğunu belirtelim.
Sosyal Medya
Facebook, boykota rağmen 18 milyar dolar gelir elde etti
Facebook, bu yılın 2. çeyrek raporlarını açıkladı. ABD’de kendisine yönelik yapılan büyük reklamveren boykotuna rağmen şirketin reklam gelirlerinin 18 milyar dolar arttığı görülüyor. Binden fazla büyük reklamverenin yoğun boykotuna maruz kalan şirket, Haziran ayından beri zor günler geçiriyordu.
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Facebook reklam gelirini 18 milyar dolar arttırdı
Facebook özellikle George Floyd protestoları sırasında artan nefret söylemlerini engellememekle suçlanıyor. Bundan dolayı büyük reklamverenler platforma reklam vermeyi durdurduğunu açıklamıştı. Ancak buna rağmen şirket, bu yılın 2. çeyreğinde toplam 18.3 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Bu büyümenin geçen yıla nazaran %10 daha fazla olduğuna dikkat çeken şirket, ayrıca Temmuz ayının ilk üç haftasında da %10 büyüdüğünü ve bir sonraki çeyrek raporunda da benzer bir büyüme açıklayacağına işaret etti.
CEO Mark Zuckerberg, kendisi ve şirketi hakkındaki nefret söylemleriyle mücadele etmediği yönündeki iddialara ilişkin analistlerle yaptığı bir görüşme sırasında nefret söylemlerinin ve yanlış haber paylaşımlarının Facebook platformunda çok az bir bölüm olduğunu ifade ederken, “Nefret söylemlerinden veya yanlış bilgilerden kâr etmiyoruz.” diye konuştu.
Microsoft, Adidas, Starbucks gibi sayısız reklamverenler Facebook’u boykot ediyor olsa da, küçük çaplı işletmeler hala platformda reklam vermeye devam ediyor. Bundan dolayıdır ki şirket o kadar yoğun boykota rağmen hala gelir açıklamaya devam edebiliyor.
Ayrıca Facebook, COVID-19 döneminde kullanıcı sayısında da 2019 yılına nazaran %12 artış sağlandığını ve 1.79 milyar aktif kullanıcıya ulaştıklarını açıkladı. Ancak normalleşme dönemine girildiğinden dolayı kullanıcı artışının önümüzdeki çeyrekte yavaşlayabileceğine dikkat çekti.
Sosyal Medya
Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı
Sosyal medya düzenlemesi bugün Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece sosyal medya platformlarına Türkiye’de temsilci açma zorunluluğu da getiren bu kapsamlı düzenleme, artık hayatımızın kesin bir parçası haline gelmiş oldu.
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Sosyal medya düzenlemesi neler getiriyor?
Sosyal medya düzenlemesinin temel amacı; Türkiye hükümetinin, ülke sınırları içerisinde bu platformlarla muhatap olabileceği resmî bir temsilci bulundurmasının yanı sıra, Türk kullanıcılarının kişilik haklarını ve internet ortamındaki gizliliğini daha fazla güvence altına almak. Yasayla beraber Türkiye’den 1 milyondan fazla erişim oranına sahip olan yurt dışı kaynaklı Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal ağ sağlayıcılarının artık Türkiye’de en az 1 tane temsilci bulundurması zorunlu hale geldi.
Sosyal medya düzenlemesi Türk kullanıcıların eline kendilerini internette koruma noktasında önemli haklar veriyor. Örneğin bir kullanıcı internet ortamında kendisi hakkında olumsuz olduğunu düşündüğü bir paylaşım varsa, bunun kaldırılması için sosyal ağ sağlayıcısına ya da arama motorlarına başvuru yapabilecek. Başvuruya da 24 saat içinde cevap verilmesi zorunlu olacak.
Yasayla birlikte değişen önemli noktalardan birisi, bir web sitesinin engellenip engellenmemesi noktasında devletin tutumu oldu. Önceden Türkiye, sakıncalı bir içeriğe sahip olan web sitesini direkt engelliyordu. İşte artık bu durum değişti, şimdi yeni düzenleme web sitesinin tamamen engellenmesi yerine o sakıncalı olduğuna karar verilen içeriğin kaldırılabilmesi mümkün olabiliyorsa sadece o içeriğin kaldırılmasını yeterli hale getiriyor.
Uyum sağlamayan platformlara ceza kesilecek
Sosyal medya düzenlemesi, uyum sağlamayan sosyal ağ sağlayıcılarına da çok ağır para cezaları öngörüyor. Örneğin eğer sosyal ağ sağlayıcı verilen süre içinde temsilci belirlemezse, 10 milyon – 30 milyon TL arası para cezası kesilecek. Bununla da bitmiyor; eğer hala sosyal medya yasası kapsamında gerekliliklerini yerine getirmezse kademeli olarak Türkiye’de bant genişliği %90‘a kadar azaltılacak. Bu da demek oluyor ki bizler o sosyal medya uygulamasına olduğundan %90 daha yavaş gire(meye)ceğiz.
Yaptırımlardan birisi de reklam yayınlamanın yasaklanması. Kanunlara uyum sağlamayan sosyal ağ sağlayıcısının Türkiye’de reklam vermesi tamamen yasaklanacak.
Sosyal Medya
Sosyal medya düzenlemesi hakkında 6 maddelik bilgilendirme paylaşıldı
Sosyal medya düzenlemesi neler içeriyor? konulu 6 maddeden oluşan bilgilendirme görselleri, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı‘nın Twitter hesabından paylaşıldı.
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Sosyal medya düzenlemesi neler içeriyor?
İletişim Başkanlığı, son zamanların en önemli tartışma konusu olan sosyal medya düzenlemesi ile alakalı 6 maddelik bir tweet serisi paylaştı. Hem sosyal medya düzenlemesine ilişkin kafa karışıklıklarını gidermek hem de kısa ve öz olarak insanları bilgilendirmek amacıyla paylaşılan tweetlerde sosyal medya düzenlemesinin hayatımıza neler getireceğinden bahsediliyor.
Söz konusu paylaşımlarda bahsedilen konular şu şekilde:
Madde 1: “Bu madde sosyal ağ sağlayıcılarını tanımlamaktadır. Sosyal ağ sağlayıcısı: Kullanıcıların sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses vb. içerikleri oluşturma, görüntüleme ya da paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.”
Madde 2: “Kanun kapsamında verilen idari cezalar, muhatabın yurt dışında olması hâlinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirilecektir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirilen idari cezalar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu‘na göre yapılan tebligat hükmündedir ve bildirimin yapıldığı günü izleyen beşinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılacaktır.”
Madde 3: “Bu madde ile yer sağlayıcıları, kanunlara uyarak sorumluluklarını yerine getirecek ve kanuna uymadığı takdirde idari para cezasıyla karşılaşacaktır. Bu maddeyle:
- Yükümlülüklere uymayanlara öngörülen idari para cezaları arttırılmıştır.
- Yükümlülükleri yerine getirmeyenlere 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar idari para cezasi öngörülmüştür.
Böylece yer sağlayıcıları, kanunlara uyarak sorumluluklarını yerine getirecek ve kanuna uymadığı takdirde idari para cezasıyla karşılaşacaktır.”
Madde 4: “Bu madde, suç unsuru oluşturabilecek yayınlarla mücadele kapsamında erişimin engellenmesini düzenlemektedir. Bu düzenlemeyle;
- Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi sağlanacaktır. Böylece, suç oluştrumayan içeriklere erişim devam edecek ve ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecektir.
- İçeriğin çıkarılması kararları, erişim sağlayıcılar yerine içerik ve yer sağlayıcılar tarafından uygulanacaktır.”
Madde 5: “Bu madde, kişilik haklarının daha etkin korunmasını amaçlamaktadır. Kişilik haklarının ihlaline konu olan içerikler, yetkili makamlarca erişimin engellenmesine karar verilmesine rağmen arama motorlarında yer almaktadır. Bu düzenlemeyle;
- Arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik hakları daha etkin korunacaktır.”
Sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye’de temsilci belirleyecek
Sosyal medya düzenlemesindeki en öne çıkan konulardan birisi, sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilci bulundurması olmuştu. İletişim Başkanlığı, paylaştığı son tweette buna dikkat çekiyor. Artık 1 milyondan fazla Türkiye’de erişimi olan sosyal ağ sağlayıcılar Türkiye’de temsilci bulundurmak zorunda.
Madde 6: “Bu madde, sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerini düzenlemektedir. Buna göre;
- Sosyal ağ sağlayıcı; bildirim olması durumunda içeriği 24 saat içinde kaldıracak, aksi halde doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu tutulacaktır.
- Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecektir.
Temsilci;
- Tebligat, bildirim ve taleplerin gereğini yerine getirmek,
- Kişilerin kanun kapsamındaki başvurularını değerlendirmek ve
- Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
Maddenin uygulanabilir olması için;
- Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü yerine getirilmezse 10 milyon-30milyon Türk lirası para cezası uygulanacak.
- Sosyal ağ sağlayıcının reklam yayınlaması yasaklanabilecek ve
- İnternet bant genişliği %90’a kadar sınırlanabilecektir.”
İletişim Başkanlığı’nın paylaştığı bilgilerden de anlaşıldığı üzere, 1 Ekim‘de yürürlüğe girecek olan yeni sosyal medya düzenlemesi sayesinde Türkiye’deki kullanıcıların gizliliği ve kişilik haklarının internet ortamında daha fazla korunabilmesi amaçlanıyor.