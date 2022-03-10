Mesajlaşma Uygulaması Signal, Hikayeler Özelliği Üzerinde Çalışıyor!

Gizlilikle ilgili haberler çıktığından ve Elon Musk uygulama hakkında tweet attığından, Signal‘in kullanıcı sayıları bir hayli artmıştı. Birçok kişi Signal‘i kullanmaya başlasa da rakiplerine göre birçok eksik özellik vardı ancak şimdi uygulama, işlevselliğine Hikayeler özelliğini ekliyor.

XDA Developers makalesine göre, Signal uygulamasının Hikayeler gibi yeni özellikler ekleyeceğini ima eden kod tespit edildi. Ek olarak, Hikayeler kavramını tanıtan orijinal platform Snapchat uygulamasaydı.

XDA Developers gönderisi, bir hikaye özelliğine bağlı kanalları gösteren en son Signal APK‘sını tespit etti. Makalenin topladığı kadarıyla, Signal’in yaklaşan özelliği Instagram ve Snapchat Hikayeler özelliğine benzer nitelikte olacak.

Yayın, kullanıcıların özel bir hikaye veya bir grup hikayesi olmak üzere iki farklı Hikaye türü seçebileceklerini belirtiyor. Makale, grup hikayesinin kullanıcının mevcut tüm gruplarına gönderilebileceğini açıklıyor. Özel bir hikaye ise yalnızca onu yayınlayan kişilerle sınırlı olacaktır. Bu özellik, Instagram‘ın “yakın arkadaşlar” seçeneğine oldukça benzer.

Hikayelerin popülaritesi arttı

Hikayeler eskiden sınırlayıcı bir özellikti, ancak kullanıcıların yalnızca 24 saat boyunca fotoğraf veya video paylaşmasına izin verdiği için popülerliği arttı. Öte yandan Instagram, Hikayeler‘e farklı bir yaklaşım benimsedi ve platform 24 saatlik yok olma biçimini izlese de Hikayeler‘e bir katman daha ekledi. Instagram, kullanıcıların, kullanıcı profillerinden kaybolduktan sonra bile Hikayeleri saklamasına izin verdi.

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Geriye dönüp baktığımızda, bu özellik Snapchat kullanıcıları arasında popüler haline geldi ve hatta 2013’teki ilk tanıtımından sonra platformun büyümesine katkıda bulundu. Ek olarak, Snapchat Hikayeler‘in başarısı bir dizi başka taklitlere bile yol açtı.

En popüler gizlilik odaklı mesajlaşma uygulamalarından biri olan Signal, popüler kısa ömürlü içerik özelliğini ekleyen bir sonraki platform olabilir. Signal‘in yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize bildirin.