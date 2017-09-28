Mercedes, Yeni Geliştirdiği Drone’ları Test Etmeye Başladı!

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Mercedes, Drone geliştirmeye ve söz konusu Drone’ları İsviçre’de test etmeye başladı.

Mercedes, elektrikli otomobil projesi üzerinde milyarlarca dolar yatırım yapmasının ardından, şimdi de Drone projesini hayata geçirdi. Mercedes-Benz’in alt şirketlerinden Matternet, sabah saatleri itibariyle gerekli testleri İsviçre’nin Zürih şehrinde gerçekleştirmeye başladı.

Projenin en önemli adımlarından biri söz konusu insansız hava araçlarının çok yakın gelecekte yapay zekaya sahip makineler tarafından kontrol edilecek olması.

Mercedes’in prototip Drone’u yaklaşık 60 kilometre menzile sahip olacak. Bu da kargo teslimi için fazlasıyla yeterli bir mesafe.