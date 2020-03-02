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Mercedes GLA ve CLA önümüzdeki ay hibrit seçeneğine kavuşuyor!
Mercedes-Benz, plug-in hibrit model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde markanın resmi hesaplarından birinde yayınlanan içerikte, bu modellerin GLA, CLA ve CLA Shooting Brake olacağı belli oldu.
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2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nın iptal olmasıyla, çevrim içi şekilde tanıtımı yapılacak bu modellere, 2019 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda tanıtılan A250e ve B250e de eşlik edecek.
CLA’lar ve GLA’nın gücünü alacağı hibrit sistem 1.3 litrelik 4 silindirli içten yanmalı üniteyle, küçük bir elektrik motorunun bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmış. İki motorun toplam performans değerleri ise 215 beygir güç ve 450 Nm tork şeklinde söyleniyor.
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Mercedes-Benz paylaştı: 29 Şubat 2020 Cumartesi
15.6 kWh değerindeki bataryanın, tam dolu haliyle 50-60 km civarında bir menzil sunması bekleniyor. Arka koltukların altında konumlandırılan batarya, hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yaklaşık 25 dakika gibi bir sürede bataryayı %10’dan %80‘e kadar doldurabilirken, 7.4 kW‘lık bir duvar şarjı ile bataryayı 1 saat 45 dakikada %0’dan %100‘e kadar şarj etmek mümkün olacak.
GLA ve CLA’ların plug-in hibrit modelleri 0-100 km/s hızlanmalarını 7 saniyenin altında tamamlamaları bekleniyor. Hali hazırda satılan A250e hatchback modelinin bu değeri 6.6 saniye ve sedan versiyonu ise bundan sadece 0.1 saniye daha yavaş. Maksimum hızlarının 240-250 km/s civarında olması bekleniyor.
Mercedes-Benz’in diğer plug-in hibrit modellerindeki gibi bu araç modellerinin adında da “250e” ibaresi bulunacak. Ayrıca şarj kapağı ise aracın akaryakıt kapağı olmayan, diğer tarafında yer alacak. MBUX olarak adlandırılan bilgi-eğlence sistemi ise yeni yeteneklerle donatılmış bir şekilde karşımıza çıkabilir. Fiyatlandırma konusunda ise şimdilik bir açıklama bulunmuyor.
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PlayStation Plus abonelik fiyatlarına zam yolda
Sony, PlayStation Plus Türkiye abonelik fiyatlarına ciddi oranda zam yapacağını açıkladı. Sony Türkiye, ülkemizde de aktif kullanıcıları tarafından abonelik sistemini dahil olan oyuncuları verdiği haber ile üzdü.
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Bundan böyle PlayStation 4, 3 ve Vita kullanıcıları abonelikleri için daha fazla ücret ödemek zorunda kalacak. PlayStation Plus, oyunculara her ay ücretsiz oyun veren ve PlayStation Store üzerinde özel indirimler elde etmesini sağlayan bir abonelik sistemi olarak biliniyor.
Kullanıcılarına e-posta aracılığıyla yollanan bildiride, ülkemizdeki PS Plus aboneliklerinin önümüzdeki mayıs ayından itibaren zamlanacağı belirtiliyordu. 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla geçerli olacak değişiklikten itibaren oyuncular, %70’e kadar ulaşan fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu zam kararının gerekçesi olarak ise pazar koşulları gösteriliyor.
PlayStation Plus abonelik fiyatlarındaki artış belli oldu
1 Mayıs 2020 saat 12:59 (TSİ) itibarıyla geçerli olacak PS Plus Türkiye abonelik fiyatları ise şöyle:
12 aylık yinelenen ödeme planı 239,99 TL (Mevcut fiyat: 179,99 TL)
3 aylık yinelenen ödeme planı 99,99 TL (Mevcut fiyat: 74,99 TL)
1 aylık yinelenen ödeme planı 39,99 TL (Mevcut fiyat: 23,99 TL)
30 Nisan 2020 tarihine kadar mevcut fiyatlar üzerinden PlayStation Plus aboneliği satın almanın mümkün olduğunu belirtelim. Bu durumda abonelik, geçerli üyelik sürenize veya sonuna ilave edilecek. Bir diğer beklenti ise oyun fiyatlarında da ciddi bir fiyat artışı geleceği yönünde.
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Spotify arayüzünde değişikliğe gidiyor!
Ünlü müzik platformu Spotify, arayüzünde değişikliğe gitme kararı aldı. Rekabetin arttığı müzik platformlarında canlı kalmak isteyen firma, köklü değişikliklere hazırlanıyor.
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Daha kolay ve sade bir arayüz!
IOS ve Android için çıkarılacak yeni güncelleme Spotify‘ın resmi blog sayfasında duyuruldu. Güncellemenin tasarımsal anlamda çoğu şeyi değiştireceğe benziyor. Sade ve karışık olmamayı planlayan Spotify, kullanıcılarına kolaylık sağlamak adına yeni eklentiler getirmeyi hedefliyor. Bunlardan biri ana ekrana yerleştirilen karışık oynatma tuşu. Bu tuş sayesinde kitaplığınızda yer alan müzikleri aramadan doğrudan karışık bir şekilde dinleyebileceğiniz ve zaman kaybı yaşamayacağınız belirtiliyor. Ayrıca beğen butonunda da yeni değişiklikler söz konusu. Beğendiğiniz şarkılara artık kolayca ulaşabileceğiniz bir sekme Spotify arayüzüne yerleştirilmiş bulunmakta. Tüm bunlarla birlikte albümler için de daha büyük kolaylık sağlayacak sadeleştirmeler mevcut. Uygulama içinde dolaşımı kolaylaştırmak adına da albüm sekmesine dinlediğiniz müzik tarzına benzer başka şarkıları tavsiye olarak görebileceksiniz.
Pazarın hala lideri olarak yerini koruyan Spotify, YouTube Music ve Apple Music‘in ciddi rakipler olduğunun farkında. Firma getirdiği güncelleme ile hem kullanıcı sayısını arttırmak hem de var olan kullanıcılarını kaybetmeme derdinde. Hali hazırda güncelleme IOS‘a geldi. Kapalı beta testlerinin ise Android‘de devam ettiği ancak tam olarak ne zaman çıkacağının belirtilmediği öğrenildi.
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), TikTok’a Katıldı!
Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yanlış bilgilendirmeyi önleme çabalarının bir parçası olarak Cuma günü bir TikTok hesabı açtı.
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bilim insanları virüse karşı çare bulmaya çalışırken salgına karşı sosyal medyada da mücadele sürüyor. Zira Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada pek çok yalan içerik mevcut.
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Virüsün yayılmasını kontrol altına almak için çalışan Dünya Sağlık Örgütü, sosyal platformlarda toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. WHO’nun ilk TikTok videosunda, enfeksiyon önleme ve kontrolünün teknik lideri Benedetta Allegranzi, insanların kendilerini yeni koronavirüsten korumak için alabilecekleri önlemleri açıklıyor. İlk videonun açıklama kısmındaysa “Size güvenilir ve zamanında halk sağlığı tavsiyesi sunmak için TikTok’a katılıyoruz” notu paylaşıldı. Ayrıca ek bilgi için izleyenleri kuruluşun web sitesine yönlendiriyor.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar toplumu aldatıcı yönde paylaşımlarda bulunuyor. WHO, salgının son birkaç haftasını Facebook, Twitter, Tencent ve TikTok gibi platfromlarda virüs ile alakalı yanlış bilgilendirme ile mücadele ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü ayrıca Instagram gibi diğer sosyal medya hesaplarında da koronavirüsü hakkında doğru bilgileri yayınlamak için adımlar attı. Kuruluşun Instagram profili, insanların kendilerini virüslerden nasıl koruyabileceklerini konusunda bilgilendiren paylaşımlar ile dolu.
WHO’nun dünya tarafından büyük bir tehlike olarak görünen koronavirüsü hakkında bilgilendirmek için her türlü yoldan insanlara ulaşmaya çalışması çok olumlu bir davranış olarak görülüyor.